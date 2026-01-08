Afrique: CAN 2025 - Une première réussie pour Mbaye, Diaz, Diallo, Namaso, Baleba et Kofane

Tanger — De jeunes talents, dont le Sénégalais Ibrahim Mbaye, ont marqué les esprits pour leur première participation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, en livrant des prestations de haut niveau qui incarnent l'avenir du football africain.

Ibrahim Mbaye (Sénégal), Brahim Diaz (Maroc), Amad Diallo (Côte d'Ivoire), Carlos Baleba, Christian Kofane et Danny Namaso (Cameroun) se sont ainsi imposés comme les principales révélations de cette compétition continentale dont la 35e édition se déroule au Maroc.

Avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye s'est rapidement imposé comme un élément clé de l'entrejeu des Lions pour sa première CAN. Il est entré dans l'histoire en devenant, à 17 ans, 11 mois et 10 jours, le plus jeune buteur de la compétition au 21e siècle.

En quatre matchs disputés, il a cumulé 113 minutes et inscrit un but contre le Soudan lors des huitièmes de finale (3-1). Mbaye continue de marquer les esprits grâce à son impact positif au sein de l'équipe nationale sénégalaise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors du match contre la République démocratique du Congo (1-1), entré en jeu à la 62e minute, Mbaye a dynamisé l'attaque sénégalaise et changé la physionomie de la rencontre, contribuant ainsi à l'égalisation. Contre le Bénin, lors de la 3e journée, il a provoqué une faute ayant conduit à un penalty (score 3-0).

Du côté marocain, Brahim Diaz a pleinement assumé son statut de leader technique. Pour sa première CAN avec les Lions de l'Atlas, le milieu offensif du Real Madrid a offert la qualification au Maroc en quarts de finale en inscrivant l'unique but des huitièmes de finale contre la Tanzanie.

Créatif et décisif, Diaz, qui a rejoint la sélection marocaine en 2024, a été impliqué dans la majorité des actions offensives de son équipe, confirmant son rôle central dans le dispositif de son sélectionneur.

Ayant disputé quatre rencontres (297 minutes) et inscrit quatre buts, il été élu deux fois homme du match et figure dans le onze-type de la phase de poules de la Confédération africaine de football (CAF).

L'Ivoirien Amad Diallo a également brillé avec les Éléphants. Il a joué toutes les rencontres de la Côte d'Ivoire, cumulant 264 minutes de jeu. L'ailier de 23 ans a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Percutant sur les côtés, le joueur de Manchester United a apporté de la vitesse à l'attaque ivoirienne.

Avec le Cameroun, Carlos Baleba s'impose comme un milieu de terrain incontournable. Omniprésent dans l'entrejeu, il a disputé 274 minutes en quatre matchs et se distingue par son volume de jeu, sa capacité de projection et son impact offensif et défensif. Joueur d'une grande justesse technique et doté d'une relance propre, Baleba est devenu le véritable métronome de l'équipe camerounaise.

Ses coéquipiers de l'attaque, Christian Kofane et Danny Namaso, se sont également illustrés pour leur première CAN. Utilisé sur le front de l'attaque, Kofane a disputé plus de 250 minutes, inscrivant deux buts. A 19 ans, le joueur de Bayer Leverkusen, qui était sur le banc lors de la première journée, s'est rapidement imposé comme titulaire indiscutable dans le dispositif de son entraîneur.

Namaso, sous le regard de plusieurs clubs européens, réalise de belles prestations avec le Cameroun. Le joueur de l'AJ Auxerre, 25 ans, impressionne par sa disponibilité dans l'entrejeu et sa polyvalence, apportant de la combativité au milieu des Lions indomptables.