Sénégal: Un nouvel organe de régulation des médias en gestation

Dakar — Le gouvernement a adopté, mercredi, en Conseil des ministres, le projet de loi instituant le Conseil national de régulation des médias (CNRM), un nouvel organe chargé de superviser le secteur des médias au Sénégal.

"Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national de régulation des médias (CNRM)", lit-on notamment dans le document.

Début décembre, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique avait annoncé à l'Assemblée nationale la création d'une nouvelle autorité de régulation à la place du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA).

S'exprimant lors du vote du budget de son ministère, Alioune Sall soulignait que ce nouveau régulateur prendrait en compte, "dans son champ d'application, outre la télévision et la radio, tout ce qui est réseaux sociaux, médias en ligne, plateformes de diffusion numériques".

Le champ d'action du CNRA limité aux secteurs de la radio et de la télévision, ne lui permet pas de réguler les médias en lignes, les réseaux sociaux, les plateformes web, etc., avait-il relevé.

Le projet de loi instituant le CNRM, en remplacement du CNRA créé en 2006, doit être soumis à l'appréciation des députés pour son adoption définitive.