Sénégal: Un nouvel organe de régulation des médias en gestation

8 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement a adopté, mercredi, en Conseil des ministres, le projet de loi instituant le Conseil national de régulation des médias (CNRM), un nouvel organe chargé de superviser le secteur des médias au Sénégal.

"Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national de régulation des médias (CNRM)", lit-on notamment dans le document.

Début décembre, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique avait annoncé à l'Assemblée nationale la création d'une nouvelle autorité de régulation à la place du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA).

S'exprimant lors du vote du budget de son ministère, Alioune Sall soulignait que ce nouveau régulateur prendrait en compte, "dans son champ d'application, outre la télévision et la radio, tout ce qui est réseaux sociaux, médias en ligne, plateformes de diffusion numériques".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le champ d'action du CNRA limité aux secteurs de la radio et de la télévision, ne lui permet pas de réguler les médias en lignes, les réseaux sociaux, les plateformes web, etc., avait-il relevé.

Le projet de loi instituant le CNRM, en remplacement du CNRA créé en 2006, doit être soumis à l'appréciation des députés pour son adoption définitive.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.