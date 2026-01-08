Afrique: Le Onze national à pied d'oeuvre avant son match des quarts

Dans le cadre de leur préparation pour le prochain match face au Cameroun, quart de finale de la 35ᵉ édition de la CAN Maroc-2025, les Lions de l'Atlas ont effectué une séance d'entraînement mardi 6 janvier 2026 au Complexe Mohammed VI de football, rapporte le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

Cette séance s'est déroulée dans une atmosphère studieuse, marquée par une forte mobilisation, beaucoup de sérieux et une grande rigueur dans l'application des consignes du staff technique.

Le travail réalisé a porté sur plusieurs aspects, notamment le volet physique, les ajustements tactiques et le renforcement des automatismes collectifs, avec une intensité maîtrisée et adaptée à cette phase de la compétition.

À travers cette séance, les Lions de l'Atlas poursuivent leur préparation méthodique en vue de la confrontation face au Cameroun, programmée vendredi 9 janvier (20h00) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat avec la volonté d'aborder ce rendez-vous important dans les meilleures conditions possibles, ajoute la même source.

Pour rappel, le Onze national avait terminé leader de son groupe avec 7 points, suite à ses deux victoires aux dépens des Comores (2-0) et de la Zambie (3-0) et son nul blanc devant le Mali. Au tour des huitièmes de finale, les partenaires de Brahim Diaz, meilleur buteur de la compétition avec 4 réalisations, et deux fois sacré meilleur joueur du match, ont battu la sélection de la Tanzanie sur le court score de 1 à 0.

Quant à l'équipe nationale du Cameroun, elle a terminé deuxième du groupe F avec le même nombre de points (7) que la Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables ont eu raison au premier tour du Mozambique (2-1) et du Gabon (1-0), avant d'être accrochés par les Ivoiriens, tenants du titre (1-1). En huitième de finale, le Onze camerounais a disposé de son homologue sud-africain par 2 à 1.

Classement des buteurs

Classement des buteurs de la Coupe d'Afrique des nations de football à l'issue des 8e de finale mardi:

4 buts: Brahim Díaz (Maroc)

3 buts: Diallo (Côte d'Ivoire), Kaabi (Maroc), Lookman (Nigeria), Mahrez (Algérie), Osimhen (Nigeria), Salah (Egypte), Sinayoko (Mali)

2 buts: Achouri (Tunisie), Appollis (Afrique du Sud), Catamo (Mozambique), Foster (Afrique du Sud), Gueye (Sénégal), Jackson (Sénégal), Kakuta (RD Congo), Kofane (Cameroun), Maza (Algérie), Ndiaye (Sénégal), Onyedika (Nigeria), Touré (Côte d'Ivoire)

Programme des quarts

Vendredi

17H00 : Mali - Sénégal (Grand Stade de Tanger)

20H00 : Maroc - Cameroun (Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat).

Samedi

17H00 : Algérie - Nigeria (Grand Stade de Marrakech)

20H00 : Egypte - Côte d'Ivoire (Grand Stade d'Agadir).