Ile Maurice: Dépistage positif après un accident - Le fils de l'ancien ministre toujours au volant

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Sohail Sesungkur s'est retrouvé au coeur de l'actualité en décembre dernier à la suite d'un accident de la route survenu à Plaine-Lauzun. Selon des informations émanant de sources policières, il aurait été impliqué dans cette collision. À l'issue de l'incident, les autorités ont procédé à un test de dépistage de drogues, dont les premiers résultats se seraient révélés positifs.

Conformément aux procédures en vigueur, des analyses complémentaires ont été ordonnées afin de confirmer officiellement ces résultats. Une enquête a parallèlement été ouverte pour établir les circonstances exactes de l'accident et déterminer les responsabilités éventuelles.

Sohail Sesungkur n'est pas un inconnu des services de police. Fils d'un ancien ministre des Services financiers, il a déjà été interpellé par le passé dans plusieurs affaires, notamment pour détention d'arme à feu. Son nom avait également été cité dans un dossier lié à la conduite sous l'influence de stupéfiants.

Selon la police, l'affaire sera prochainement appelée devant la cour. En attendant une décision judiciaire, aucune sanction administrative ne peut être appliquée. Les autorités rappellent que, malgré un test de dépistage initialement positif, toute mesure telle que la suspension du permis de conduire ou l'obligation de suivre un programme de réhabilitation dépendra d'une éventuelle condamnation par la cour.

En l'absence de condamnation, Sohail Sesungkur continue de circuler sur les routes, avec le risque de provoquer d'autres victimes.

