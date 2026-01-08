Ethiopie: Les satellites éthiopiens stimulent les gains socio-économiques alors qu'un troisième lancement est prévu pour 2026

Addis Ababa — L'Institut éthiopien des sciences spatiales et géospatiales (SSGI) a annoncé que les données satellitaires générées par les missions spatiales éthiopiennes ont apporté des avantages socio-économiques significatifs à l'ensemble du pays.

Selon l'Institut, les préparatifs sont en cours pour lancer le troisième satellite d'observation de la Terre de l'Éthiopie, ET-RSS2, en décembre 2026.

Le nouveau satellite devrait offrir une meilleure qualité d'image et une durée de vie opérationnelle plus longue.

L'Éthiopie a déjà lancé deux satellites d'observation de la Terre, ET-RSS1 et ET-SMART-RSS. Bien que ces deux satellites aient désormais atteint la fin de leur durée de vie opérationnelle, ils ont apporté une contribution technologique, scientifique et économique précieuse, a déclaré le directeur général du SSGI, Abdisa Yilma, à l'agence de presse éthiopienne.

Abdisa a souligné que les données générées par satellite jouaient un rôle crucial dans le renforcement de la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles.

Ces informations ont également soutenu des secteurs clés tels que l'agriculture, l'urbanisme, le développement des infrastructures et la sécurité nationale, tout en contribuant à l'image internationale du pays.

Le prochain satellite ET-RSS2 sera équipé d'une technologie moderne et est conçu pour rester opérationnel pendant cinq ans.

Ses capacités améliorées devraient renforcer encore davantage la capacité de l'Éthiopie à collecter et analyser des données d'observation de la Terre de haute qualité.

Le directeur général a souligné que grâce à ses précédentes missions satellitaires, l'Éthiopie a réussi à développer ses capacités institutionnelles en matière de réception, d'analyse et de gestion des données satellitaires, ainsi que de maintenance des infrastructures spatiales.

Il a ajouté que le prochain lancement démontrera encore davantage l'expertise pratique croissante du pays dans le domaine des technologies spatiales et du développement satellitaire.