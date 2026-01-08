Burkina Faso: Une dynamique de progrès

Cela fait plus de trois ans que le Burkina Faso gravit les échelons de sa marche vers la souveraineté totale. Que de chemin parcouru notamment avec les Initiatives présidentielles engagées par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, dans tous les secteurs stratégiques.

La proclamation de la Révolution progressiste populaire (RPP) en avril 2025 a fini de convaincre les plus sceptiques que la dynamique en cours suit une ligne idéologique savamment tracée pour redonner au Burkina Faso, la place qui lui revient dans le concert des Nations.

Une révolution à l'image de celle d'août 1983 du capitaine-Président Thomas Sankara (RDP) et qui vise à assurer au Burkina Faso, un développement endogène, une souveraineté assumée, une dignité retrouvée et une indépendance réelle face à la domination impérialiste. A ce jour, les signaux sont au vert avec notamment une réduction du coût de la vie, la création de milliers d'emplois, une amélioration des opportunités d'affaires, une embellie dans le secteur du tourisme...

Au fil des réformes, le président du Faso a mis son peuple au travail, pour servir la cause de la sécurité, de la paix et développement endogène. Ainsi, dans le secteur de la sécurité et de la reconquête du territoire national, des résultats tangibles sont engrangés au grand bonheur des populations. Et cela, grâce au renforcement des capacités opérationnelles des Forces combattantes et l'implémentation de systèmes de sécurité urbaine (vidéoprotection) sur fond de mobilisation citoyenne.

La sécurité étant progressivement recouvrée, les autres secteurs de développement ont pu émerger. C'est le cas du secteur de la santé où l'engagement au plus haut sommet de l'appareil d'Etat s'est matérialisé par des Initiatives présidentielles majeures, comme le plan « 1000 x 5 » pour les ressources humaines et l'Initiative présidentielle pour la santé, incluant la gratuité des soins pour les femmes enceintes, mères allaitantes et enfants de moins de cinq ans, la construction de nouvelles structures (Centres médicaux communaux, services spécialisés) et l'équipement de celles existantes, les cliniques mobiles et la baisse des prix des médicaments. Le volet éducation de la RPP vise à transformer le système éducatif pour faire face aux défis nationaux.

La réforme des curricula, la normalisation des années académiques, le développement de la formation professionnelle, le lancement de la Radiodiffusion télévision éducative (RTE), les camps vacances Faso Mêbo et la modernisation des infrastructures, entre autres, visent à améliorer la qualité de l'éducation pour mieux mouler le Burkinabè de demain.

Enfin, la RPP place l'agriculture au cœur de la souveraineté nationale, à travers la modernisation des infrastructures et outils de production, la dotation du monde agricole en équipements et intrants (tracteurs, semences), l'aménagement de plaines et bas-fonds avec au résultat, 7 millions de tonnes de céréales produites cette année.

Vivement que cette dynamique de progrès et de croissance économique pour 2025-2026 projetée positivement, avec des estimations qui varient entre 5 % et 6,8 %, se poursuivent dans un climat apaisé.