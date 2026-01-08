Burkina Faso: Rétro 2025/Initiative présidentielle Faso Mêbo - Changer le « visage » du pays

Adoptée en Conseil des ministres, le 16 octobre 2024, l'Initiative présidentielle Faso Mêbo mobilise les filles et les fils de la Nation dans une dynamique sans précédent de développement par la solidarité citoyenne. Entre dons massifs en nature et/ou espèce, engagement populaire et leadership exemplaire du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, cette initiative transforme le visage du pays.

Malgré les défis sécuritaires auxquels le pays fait face, l'Initiative présidentielle Faso Mêbo démontre que le développement reste possible lorsqu'il s'appuie sur la mobilisation collective et l'exploitation judicieuse des ressources locales. En transformant chaque citoyen en acteur du changement, le Burkina écrit un nouveau chapitre de son histoire, pavé après pavé. En effet, depuis le lancement de la phase pilote à Ouagadougou, l'initiative affiche des résultats tangibles. Des rues ont été bitumées.

Des artères emblématiques ont bénéficié de travaux de pavage. Les accotements et terre-pleins centraux des principales avenues se parent désormais de pavés neufs, donnant un nouveau visage à la capitale burkinabè. Pour mener à bien ce projet, l'Etat a acquis des bulldozers, malaxeurs, niveleuses et camions financées entièrement par des ressources nationales. Pour réaliser les travaux proprement dits, les matériaux utilisés, principalement du ciment, du sable et du quartz concassé, sont produits localement.

Ce qui réduit les coûts de réalisation et la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. En réalité, la particularité de Faso Mêbo est due à la forte mobilisation citoyenne qu'elle suscite. A cet effet, les entreprises privées, les membres du gouvernement, les organisations de la société civile et des particuliers font preuve de patriotisme en remettant des tonnes de ciment, des brouettes, des gants, des moules à pavé, etc.

A titre d'exemple des chiffres, le ministère de l'Economie et des Finances a remis plus de 140 tonnes de ciment accompagnées d'équipements divers pour une valeur dépassant 25 millions F CFA. En outre, les membres du gouvernement se sont cotisés pour offrir 150 tonnes de ciment, donnant l'exemple au plus haut sommet de l'Etat. Cette générosité collective illustre la détermination des Burkinabè à participer activement à la construction de leur Nation.

Au-delà des infrastructures, Faso Mêbo forge une nouvelle identité nationale. Les ministres posent des pavés aux côtés d'étudiants, de retraités et d'enfants. Les communautés musulmanes, chrétiennes et traditionnelles unissent leurs efforts. Des entreprises privées côtoient des organisations dans un élan patriotique commun.

Une autoroute en construction

En visitant les sites de Faso Mêbo, le 31 mai 2025 à Ouagadougou, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a soutenu que l'initiative a pour vocation de transformer beaucoup de choses dans les villes dont l'une des composantes consiste à l'assainissement et l'embellissement des villes.

C'est pourquoi, après le succès de la phase pilote à Ouagadougou, l'initiative s'est étendue dans d'autres localités. A l'image de Bobo-Dioulasso, la capitale économique ciblée pour des travaux similaires, les régions de Bankui et du Sourou, ont saisi l'opportunité pour mobiliser les contributions locales en matériaux et en fonds.

L'un des gros projets de l'initiative est le lancement des travaux de construction de l'autoroute par le Président du Faso, Ibrahim Traoré reliant les deux capitales. En vue de contribuer à l'amélioration de ces travaux, le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a remis au coordonnateur de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, le 12 septembre 2025, du matériel dont des véhicules Pick-up 4X4, des machines recycleuses, des bétonnières, des camions-grues, des camions-bennes, des camions- citernes, des projecteurs mobiles et des niveleuses.

Ces dons iront au profit des régions du Yaagda, de Koulsé, du Goulmou et de Bankui et contribueront à améliorer la qualité des travaux pour construire le Faso. Cette philosophie de développement endogène trouve écho, bien au-delà des frontières burkinabè.

A l'étranger, la diaspora reconnait dans Faso Mêbo, une démarche innovante d'autonomie nationale. A travers cette initiative, le Burkina démontre qu'une autre voie de développement endogène est possible sans avoir recours à des prêts étrangers de développement aux résultats décevants.