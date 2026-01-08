Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé des bosquets à plantes médicinales, samedi 14 juin 2025, à Guiba, dans la région du Nazinon. Cette initiative s'est inscrite dans le cadre de la campagne nationale annuelle de reforestation 2025.

La campagne nationale de reforestation 2025 avait pour objectif de créer un bosquet médicinal dans chaque province. Pour la campagne, 20 millions de plants devraient être mis en terre sur l'ensemble du territoire national. En effet, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a donné le coup d'envoi de ladite campagne, par le lancement des bosquets à plantes médicinales, samedi 14 juin 2025, à Guiba, dans la région du Nazinon, en plantant un tamarinier.

C'est précisément dans le village de Banguessom que le tamarinier, une plante aux multiples vertus a été planté symboliquement par le chef de l'Etat. Selon lui, cette initiative répond aux "différentes pressions climatiques et anthropiques qui affectent négativement le couvert végétal et la biodiversité nationale".

La protection de l'environnement et de l'écosystème doit donc "être une priorité dans nos actions de tous les jours", affirme le capitaine Traoré. Il a invité les Burkinabè à se mobiliser pour planter et protéger les arbres afin de contribuer au reverdissement de notre environnement.

Il s'agit donc de restaurer le couvert végétal, lutter contre les effets du changement climatique et renforcer la santé communautaire, avec des objectifs spécifiques, comme, entre autres, l'entretien des plants et la mobilisation citoyenne qui sont cruciaux pour le succès de la campagne.

De la journée nationale de l'arbre

Après le top départ de la campagne nationale de reforestation, le samedi 21 juin 2025, la 7e Journée nationale de l'arbre (JNA) est intervenue, couvrant la campagne nationale de reforestation. Elle a été officiellement lancée à Manga, chef-lieu de la région du Nazinon, par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le président du Faso, sur le thème « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique des communautés ».

Pour la seule journée du samedi 21 juin 2025, 5 millions de plants devraient être plantés à travers le territoire national. Dans un contexte de dégradation avancée des écosystèmes, la JNA entend promouvoir des actes citoyens en faveur de l'environnement, tout en contribuant à la valorisation du potentiel médicinal des espèces locales.

Le chef du gouvernement a indiqué que la campagne nationale de reforestation 2025 s'inscrit pleinement dans la vision du Président Ibrahim Traoré de léguer aux générations futures un Burkina plus vert, plus sain et plus vivable. Il a encouragé et appelé tous les Burkinabè à s'impliquer et surtout à être des acteurs de la reforestation du Burkina Faso.

La campagne nationale de reforestation 2025 a sonné la mobilisation des citoyens, des services techniques, des partenaires, avec un appel à planter et entretenir et la mise en place d'une plateforme nationale (www.fasoreboisement.gov.bf) pour suivre les plantations.

La lutte contre la pression climatique et la dégradation du couvert végétal, la sécurisation des ressources forestières, l'amélioration de la biodiversité et la promotion de la santé et de l'autonomie des communautés sont également des priorités. La campagne nationale de reforestation 2025 a été marquée par le défi de planter 5 millions d'arbres en une heure dans tout le Burkina, le 21 juin 2025 entre 8h et 9h, désignant l'heure patriotique.

Ce choix révolutionnaire est fait, selon le ministère en charge de l'environnement, en fonction de la Révolution progressiste populaire (RPP) dans laquelle, le Burkina est désormais engagé. Quant au ministre chargé de l'environnement, Roger Baro, il a supervisé, entre autres, la mise en œuvre des bosquets à plantes médicinales dans la région des Tannounyan, mardi 19 août 2025, dans le cadre de la campagne de reforestation et la réalisation de bosquets dans ladite région.

Il a constaté l'effectivité du déroulement de la campagne de reforestation et surtout la mise en œuvre des bosquets à plantes médicinales lancée, samedi 14 juin 2025 par le président du Faso. Le ministre Baro a invité les citoyens à s'approprier des différentes politiques en matière de reforestation pour leur propre bien et celui de tous.