Ile Maurice: Le pays accueillera la 4e «World Telugu Conference» en 2027

En visite officielle en Inde à l'occasion de la 3e World Telugu Conference, le président de la République, Dharam Gokhool, a rencontré le mardi 6 janvier le Chief Minister de l'Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu. À cette occasion, il a été annoncé que la 4e World Telugu Conference se tiendra à Maurice en janvier 2027, marquant une étape importante dans la promotion de la langue et de la culture télougou.

S'exprimant à Guntur lors de la conférence, le président Gokhool a souligné que cet événement dépassait le simple cadre linguistique pour refléter la volonté collective des communautés télougoues de préserver leur patrimoine spirituel et culturel.

La Mauritius Telugu Maha Sabha a confirmé que la conférence se déroulera les 8, 9 et 10 janvier 2027. Un protocole d'accord a été signé entre l'Andhra Saraswata Parishad et la Mauritius Telugu Maha Sabha afin d'assurer une coopération étroite pour l'organisation de l'événement.

La rencontre entre les deux dirigeants a également permis de renforcer les relations bilatérales entre Maurice et l'Inde, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, les centres de données, la santé numérique, l'énergie photovoltaïque, les produits pharmaceutiques et le tourisme culturel.

Nara Chandrababu Naidu a mis en avant l'augmentation du nombre de pèlerins mauriciens se rendant à Tirupati, illustrant la profondeur des liens spirituels entre les deux pays. Il a ainsi évoqué la possibilité d'ouvrir un consulat mauricien à Amaravati.

De son côté, Dharam Gokhool a salué les initiatives de l'Andhra Pradesh en matière d'IA et de technologies éducatives, tout en réaffirmant l'engagement de Maurice à renforcer ses partenariats culturels, éducatifs et touristiques avec l'État indien.