À l'invitation du Gouvernement de la République de Bénin, le Président de la Commission de l'Union Africaine (CUA) Son Excellence Monsieur Mahmoud Ali YOUSSOUF, sur proposition du Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Bankole ADEOYE, a déployé le 06 janvier 2026 en République de Bénin, une Mission d'Observation Électorale (MOEUA) de courte durée, en vue d'observer les derniers jours de la campagne électorale, les opérations du jour du scrutin, et les premiers jours de la phase post-électorale. Ce déploiement se déroule dans le cadre des élections générales de 2026 entamées par les législatives et locales du 11 janvier 2026.

La Mission est placée sous le leadership de l'Ambassadeur Calixte Aristide MBARI, Chef de Division Démocratie, Élections et Constitutionalisme, Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la Commission de l'Union Africaine.

La Mission est composée de vingt (20) Observatrices et Observateurs de Court Terme (OCT) issus des quatorze (14) Etats membres suivants : Afrique du Sud, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Nigéria, République Centrafricaine (RCA), République Démocratique du Congo (DRC), Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Tanzanie, Togo, Tunisie et Zambie. La mission est composée notamment d'Experts électoraux de la diversité géographique du continent.

Conformément à sa méthodologie, la Mission suivra l'évolution du processus électoral, la campagne, le jour du scrutin ainsi que les premières phases de centralisation des résultats provisoires. Elle rencontrera les parties prenantes internes et externes impliquées dans le processus électoral.

La Mission est basée à l'hôtel GOLDEN TULIP - Diplomate de Cotonou et y séjournera jusqu'au 15 janvier 2026. Elle publiera un rapport final assorti de recommandations pertinentes, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'annonce des résultats définitifs de ces élections, en vue d'améliorer les prochaines élections.

Le secrétariat de la Mission est joignable au numéro suivant : +229 0168246828.

