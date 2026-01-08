Congo-Kinshasa: SOS des enseignants impayés de l'ISP Dibaya-Lubwe

Trois mois impayés, les enseignants de l'Institut supérieur pédagogique ((ISP)/ Dibaya-Lubwe, dans le territoire d'Idiofa (Kwilu), lancent un cri d'alarme.

A l'issue de leur de l'assemblée générale extraordinaire tenue mercredi 7 janvier, ces enseignants ont adressé un mémorandum à la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Dans ce document, ils disent croupir dans la misère depuis trois mois.

La plupart d'entre eux disent ne plus être en mesure de prendre en charge leurs familles.

De ce fait, ils interpellent l'exécutif central à trouver une solution à leur problème, "avant que le pire n'arrive":