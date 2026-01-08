Afrique: Les Éléphants - Les 5 fantastiques d'Emerse Faé

Le coach des Éléphants peut s'appuyer sur certains éléments qui tirent leur épingle du jeu depuis l'ouverture de la compétition.

On l'avait annoncé. Cette Can 2025 au Maroc est leur événement. Les jeunes loups de la sélection nationale de Côte d'Ivoire ne veulent pas être des spectateurs. Ils ont décidé d'être les acteurs clés de cette compétition et toute l'Afrique, émerveillée, les regardent.

Yan Diomandé (RB Leipzig), 19 ans, 1 but ; Amad Diallo (Manchester United), 22 ans, 3 buts et 1 passe décisive ; Bazoumana Touré (Hoffenheim), 19 ans, 2 buts. Si l'on ajoute à ces trois attaquants, le latéral droit de Strasbourg, Guela Doué (23 ans) et le milieu de terrain Christ Inao Oulaï de Trabzonspor (19 ans), entré, avec beaucoup de personnalité, dans l'équipe, lors de la troisième journée face au Gabon (3-2) et aussitôt désigné homme du match par le groupe technique de la Caf, on peut avouer que la Côte d'Ivoire dispose de tous les ingrédients pour aller chercher sa quatrième étoile au Maroc. A la tête de ces 4 joueurs fantastiques, il y a Amad Diallo, que dire encore de ce jeune prodige ?

Amad Diallo, le gamin en or

À 23 ans, l'ailier de Manchester United s'impose comme l'un des visages forts de la Can qui se déroule au Maroc. Quatre matchs, trois buts, trois distinctions d'homme du match. Contre le Mozambique, le Cameroun, c'est lui qui débloque quand l'adversaire serre le jeu.

Amad Diallo ne se contente pas de marquer. Il provoque, crée, accélère, bref. Ce gamin en or est un virtuose du ballon rond. C'est sur ses frêles épaules que repose toute la Côte d'Ivoire. Lucide et ambitieux, Amad Diallo est doué techniquement.

Sur le but d'ouverture du score contre le Burkina Faso, il a profité d'un désordre créé par les Ivoiriens dans la surface burkinabè pour surgir face à Hervé Koffi qu'il a laissé pantois avec un piqué subtil (1-0, 20e).

Yan, la révélation

Personne ne le connaissait avant son atterrissage à Leipzig. Yan Diomandé a fait une apparition fracassante chez les Eléphants face aux Seychelles en île Maurice et, depuis, la nation ne jure que par lui. À seulement 19 ans, l'ailier gauche ivoirien multiplie les performances solides.

A la Can au Maroc, Yan Diomandé a commencé timidement, mais là, il est bien lancé. Il explose depuis le match contre le Gabon. Mardi, contre le Burkina Faso, l'attaquant de Leipzig aura été l'un des bourreaux des Etalons. Après un mouvement collectif de grande classe, il a inscrit le 2e but.

Au départ de cette action, il écarte à droite sur Amad Diallo. Ce dernier percute, entre dans la surface et centre à ras de terre au point de penalty. Evan Guessand s'efface et laisse filer le ballon vers Yan Diomandé. Sa feinte de corps trompe toute la défense et il a trompé le gardien burkinabè à la 32e.

Tranchant dans ses appels, décisif dans les zones clés, il a déjà montré qu'il pouvait faire basculer un match sur une seule accélération. Il est incontestablement l'un des fers de lance du groupe d'Emerse Faé.

Inao, la toupie

Christ Inao, lui, est vraiment à part. Petit de taille, jeune, il est venu à la Can pour s'éclater. « Je veux jouer, c'est tout ce que je demande », répétait-il. Et chaque fois que l'entraîneur Emerse Faé lui donne quelques minutes pour le tester, il les met à profit pour éblouir le stade.

Pour sa première titularisation devant les Panthères du Gabon, Christ Inao a montré une petite portion de son immense talent de milieu de terrain et cela lui a valu d'être élu homme du match.

De quoi renforcer la confiance du sélectionneur national qui l'a relancé pour le duel de feu annoncé contre les Etalons du Burkina Faso, en huitièmes de finale. Et là encore, Christ Inao Oulaï a volé la vedette dans l'entre-jeu. Il tourne dans ce secteur comme une toupie et, forcément, cela donne le tournis à l'adversaire. Gabonais et Burkinabè ont usé de tous leurs muscles pour l'arrêter. En vain.

Doué, une vraie forteresse

Le 4e fantastique, lui justifie tout son nom à l'état civil. C'est un cadeau du ciel. En plus d'être Guela (Dieu en langue guéré), il est Doué pour le football. Tout comme son petit frère Désiré qui porte une autre couleur de maillot. On avait peur avant la Can, quand le titulaire du poste, Wilfried Singo, connaissait des blessures à répétition en Turquie.

Mais Guela Doué a vite effacé ces soucis. Devant un adversaire physique ou technique, Il répond présent. Pour un garçon de cet âge qui est né et a grandi en France, il assimile facilement l'esprit de la Can, une compétition très exigeante. Imposant sur son côté droit, le latéral droit de Strasbourg ne fait pas de cadeau à l'adversaire.

C'est un joueur capable de défendre son couloir, de se projeter vers l'avant et de participer à la relance. En plus, Guela a une intelligence de jeu incroyable qui permet à Amad Diallo d'être plus à l'aise pour faire mal à l'adversaire. « J'ai rêvé de ce moment et maintenant que j'ai l'occasion de vivre cela, je ne vais pas me retenir. On va aller chercher cette Can », rassure-t-il.

Bazoum, le joker de luxe

Bazoumana Touré, le gamin de l'Asec Mimosas, est devenu mature. Il a joué à peine 20 minutes, mais il est deuxième buteur de l'équipe de Côte d'Ivoire, derrière Amad Diallo. Bien que barré par Amad Diallo et Yan Diomandé, Bazoumana trouve toujours le moyen d'embarrasser l'entraîneur Emerse Faé.

C'est comme un joker, le joueur d'Hoffenheim (Allemagne) entre toujours pour faire le break. Entré à la 87e minute de jeu contre le Gabon, Bazoumana a été remuant. Quatre minutes plus tard (90+1), il a surgi dans la surface pour donner l'avantage aux Éléphants (3-2).

C'était pareil contre le Burkina Faso, mardi, au grand stade de Marrakech. Entré à la 75e minute de jeu, il inscrit le 3e but ivoirien. Le joueur le plus rapide de Bundesliga a confirmé cette réputation en réalisant une superbe course de 80 mètres avec le ballon pour étaler Hervé Koffi au premier poteau. Ils sont jeunes, talentueux et volontaires, c'est leur Can !