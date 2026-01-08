Cote d'Ivoire: Cinéma sportif - Un documentaire ivoirien sous les projecteurs sur la Côte d'Azur

Le documentaire-reportage « La Côte d'Ivoire construit sa Can », réalisé par le cinéaste ivoirien O. Assi et produit par sa structure Incrust', décroche une deuxième nomination internationale. L'oeuvre est sélectionnée au Beausoleil Côte d'Azur - Ficts Festival international du cinéma sportif, qui se déroulera à Nice du 7 au 8 avril 2026. Une nomination qui confirme le rayonnement du cinéma documentaire ivoirien.

Nouvelle reconnaissance internationale pour la création audiovisuelle ivoirienne. Le documentaire-reportage « La Côte d'Ivoire construit sa Can », réalisé par le cinéaste O. Assi et produit par Incrust', consacré à la construction et à la rénovation des stades de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2023, vient d'être sélectionné au Beausoleil Côte d'Azur - Ficts Festival international du cinéma sportif, à Nice. Il s'agit de la deuxième nomination pour ce film, qui retrace l'un des plus grands chantiers sportifs de l'histoire récente du pays.

À travers une immersion au cœur des travaux, le documentaire met en lumière les différentes étapes de la préparation de la Can 2023 en Côte d'Ivoire. Des ingénieurs aux responsables techniques, en passant par les décideurs institutionnels, le film donne la parole aux acteurs impliqués dans la réalisation de ces infrastructures modernes, appelées à transformer durablement le paysage sportif national.

Le récit explore les défis techniques, logistiques et organisationnels rencontrés tout au long du processus, dans un contexte de délais exigeants et d'enjeux continentaux majeurs. Les images des stades sortis de terre, alliant modernité architecturale et respect des normes internationales, témoignent de l'ampleur des investissements consentis pour accueillir la plus prestigieuse compétition africaine de football.

Sélectionné dans un festival de référence du cinéma sportif mondial, le documentaire-reportage « La Côte d'Ivoire construit sa Can », porté par le regard documentaire engagé d'O. Assi et la signature de Incrust', s'impose comme un « document de mémoire », à la croisée du sport, de la culture et du développement. Une vitrine internationale pour le savoir-faire ivoirien et pour une Can 2023 désormais inscrite dans l'histoire.