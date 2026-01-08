Bénin: Double scrutin législatif et local, premier acte d'une année électorale cruciale

Les électeurs béninois sont appelés aux urnes dimanche 11 janvier pour des élections législatives et locales. Elles se déroulent à la date prévue, un peu plus d'un mois après la tentative de coup d'État qui a secoué Cotonou. Les partis en lice terminent vendredi 9 janvier deux semaines de campagne, avant un double scrutin qui marque le coup d'envoi d'une année électorale dans le pays.

Les Béninois choisiront dimanche les 109 députés qui siègeront à l'Assemblée nationale, trois ans après les dernières élections législatives, en janvier 2023. Un calendrier modifié pour regrouper toutes les élections sur une même année

. À noter que 24 sièges sont réservés à des femmes, soit un dans chaque circonscription électorale du pays. Les députés sont désormais élus pour un mandat de 7 ans, au lieu de 5 précédemment, après la révision constitutionnelle de novembre dernier. Les électeurs sont aussi appelés à choisir leurs conseillers communaux. Lire la suite...