Sénégal: Thiès - Le Premier ministre Ousmane Sonko attendu à Pout, ce vendredi

8 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, a annoncé la visite du Premier ministre à l'usine du Carrefour médical de Pout, spécialisée dans la production de consommables pour dialyse. Cette visite est prévue le vendredi 9 janvier 2026, à partir de 8h30, en présence de son homologue mauritanien.

Selon une lettre-circulaire datée du 8 janvier 2026, la délégation officielle se rendra sur le site industriel situé dans la commune de Pout afin de s'imprégner des capacités de production et des activités de cette unité stratégique pour le secteur de la santé.

Le départ des autorités et invités est fixé à 7h45 précises à la Gouvernance de Thiès. Le gouverneur invite à cet effet les autorités administratives, territoriales et sécuritaires concernées à prendre part à la visite.

