Mauritanie: Le Premier ministre Moctar Ould Djay en visite du 8 au 9 janvier 2026

Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Moctar Ould Djay, effectue, du 8 au 9 janvier 2026, une visite officielle au Sénégal. Selon la Primature qui donne l'information, il s'agit de son premier déplacement officiel à Dakar depuis sa nomination en août 2024.

De gauche à droite , Ousmane Sonko Premier ministre de la République du Sénégal et Moctar Ould Djay Premier ministre de la République islamique de Mauritanie

«Faisant suite au voyage du Premier Ministre Ousmane Sonko à Nouakchott, du 12 au 14 janvier 2025, cette visite revêt un cachet symbolique très important. Elle sera l'occasion pour les deux Chefs de Gouvernement de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays », renseigne la Primature.

Le Sénégal et la Mauritanie, souligne la même source, entretiennent une coopération très dynamique, marquée par des projets structurants et un dialogue politique constant. Deux initiatives phares illustrent ce nouvel élan : le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta), développé conjointement sur la frontière maritime entre les deux pays, et la construction du pont de Rosso, infrastructure stratégique pour la libre circulation des biens et des personnes. Des projets qui témoignent d'une volonté partagée d'intégration économique, de stabilité régionale et de prospérité mutuelle.