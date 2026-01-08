Ile Maurice: La transformation numérique via le projet eHealth prend forme

Le projet eHealth, qui remplacerait le système de santé papier par un système numérique intégré afin d'améliorer les soins prodigués aux patients, est sur la bonne voie avec des appels à candidatures pour recruter le personnel au sein de la Digital Health Company Ltd (DHCL), une entreprise publique relevant du ministère de la Santé et du Bienêtre, chargée de la responsabilité globale, de la gestion et de la supervision spécifique de la mise en oeuvre du projet eHealth.

«Le recrutement au sein de la DHCL se fera au fur et à mesure que le projet eHealth avance. Pour le moment, nous n'avons pas de CEO, c'est le Permanent Secretary du ministère de la Santé qui est l'Officer in Charge, mais dans les semaines et les mois à venir, nous devrions avoir une structure complète», nous explique Keshav Jokhun, Senior Advisor au ministère de la Santé. Il affirme aussi que la décision de créer une Digital Health Agency, incorporée plus tard comme la Digital Health Company Ltd (DHCL), a été avalisée par le Conseil des ministres de l'ancien régime en août 2024.

La Digital Health Company Ltd (DHCL) jouera un rôle de catalyseur global dans la transformation numérique du secteur de la santé, en assurant un équilibre entre le soutien opérationnel, la gouvernance stratégique, l'innovation et le renforcement des capacités. Ses objectifs multiples visent à garantir la mise en oeuvre réussie et l'évolution continue des systèmes de santé en ligne dans le secteur public, dans le but ultime d'améliorer les résultats en matière de santé et l'efficacité des systèmes grâce à des solutions technologiques.

«One patient, One record»

Le projet eHealth bénéficie du soutien du PNUD, notamment dans la mise en place du système «One Patient, One Record» (OPOR), et il est mis en oeuvre avec la collaboration du ministère des Technologies de l'information.

La formation du personnel hospitalier a déjà débuté dans certains centres de santé, notamment à l'hôpital de Flacq, et sera étendue dans d'autres hôpitaux. L'OPOR vise à créer un dossier médical électronique (DME) unique et unifié pour chaque patient, regroupant antécédents médicaux, résultats d'examens, ordonnances et notes dans un système accessible. Cela éliminerait ainsi les silos de données entre les différents établissements et prestataires afin d'améliorer la coordination des soins, l'efficacité et la sécurité des patients, et offrira aux cliniciens une vue d'ensemble du parcours de santé du patient. Des paramètres de sécurité prévus par la Data Protection Act seront intégrés au système afin de créer une interface sécurisée et de protéger la confidentialité des données des patients.