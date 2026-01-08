Ile Maurice: Un jeune homme hospitalisé

Une violente agression suivie d'un vol a été signalée aux petites heures du mercredi 7 janvier à Candos. Les faits se seraient produits vers 2 h 37 du matin, le long de la route de Vacoas, non loin du centre Brahma Kumari.

Selon la victime, un homme de 29 ans, employé dans un restaurant de Quatre-Bornes et habitant à Candos, aurait été pris pour cible par trois individus circulant à bord d'une voiture blanche, dont la marque et le numéro d'immatriculation demeurent inconnus. L'un des agresseurs lui aurait porté un violent coup à la tête à l'aide d'une barre de fer, provoquant d'importantes blessures et saignements.

Tentant d'échapper à ses assaillants, le jeune homme aurait pris la fuite, avant d'être rattrapé à proximité de l'hôpital Victoria. Les suspects l'auraient alors traîné sur un terrain vague près de l'arrêt d'autobus de Vacoas, où il aurait été de nouveau agressé. Les malfaiteurs se seraient ensuite emparés de son téléphone portable, un smartphone de marque Vivo, dont la valeur est estimée entre Rs 35 000 et Rs 45 000.

Ce n'est qu'à l'approche d'un véhicule que les trois individus auraient pris la fuite, abandonnant leur victime sur place. Blessé, ce dernier a pu rejoindre le domicile d'un proche, qui l'a immédiatement conduit à l'hôpital Victoria, Candos. Admis, il est actuellement sous surveillance médicale.

Dans le cadre des investigations, un suspect âgé de 22 ans a été interpellé par la Divisional Crime Investigation Division de l'Ouest et placé en détention au poste de police de Stanley. Le jeune homme, un maçon est passé aux aveux et a livré les noms de ses complices. L'enquête se poursuit.