Ile Maurice: Un jeune homme hospitalisé

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une violente agression suivie d'un vol a été signalée aux petites heures du mercredi 7 janvier à Candos. Les faits se seraient produits vers 2 h 37 du matin, le long de la route de Vacoas, non loin du centre Brahma Kumari.

Selon la victime, un homme de 29 ans, employé dans un restaurant de Quatre-Bornes et habitant à Candos, aurait été pris pour cible par trois individus circulant à bord d'une voiture blanche, dont la marque et le numéro d'immatriculation demeurent inconnus. L'un des agresseurs lui aurait porté un violent coup à la tête à l'aide d'une barre de fer, provoquant d'importantes blessures et saignements.

Tentant d'échapper à ses assaillants, le jeune homme aurait pris la fuite, avant d'être rattrapé à proximité de l'hôpital Victoria. Les suspects l'auraient alors traîné sur un terrain vague près de l'arrêt d'autobus de Vacoas, où il aurait été de nouveau agressé. Les malfaiteurs se seraient ensuite emparés de son téléphone portable, un smartphone de marque Vivo, dont la valeur est estimée entre Rs 35 000 et Rs 45 000.

Ce n'est qu'à l'approche d'un véhicule que les trois individus auraient pris la fuite, abandonnant leur victime sur place. Blessé, ce dernier a pu rejoindre le domicile d'un proche, qui l'a immédiatement conduit à l'hôpital Victoria, Candos. Admis, il est actuellement sous surveillance médicale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le cadre des investigations, un suspect âgé de 22 ans a été interpellé par la Divisional Crime Investigation Division de l'Ouest et placé en détention au poste de police de Stanley. Le jeune homme, un maçon est passé aux aveux et a livré les noms de ses complices. L'enquête se poursuit.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.