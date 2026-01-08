Ile Maurice: Un cycliste succombe à ses blessures après cinq jours

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un grave accident de la route, survenu le 31 décembre dernier à Mahébourg, a coûté la vie à un cycliste de 44 ans, après plusieurs jours de lutte pour sa survie à l'hôpital. Les faits se sont produits le dernier jour de l'année 2025, aux alentours de 8 heures, sur la route principale de Mahébourg, à proximité de Kalachand.

La police du village a été mandée sur place à la suite d'une collision impliquant une voiture de maître et un cycliste. La voiture était conduite par un trentenaire de Mahébourg. Ce dernier a été interpellé à la suite du décès de la victime et a comparu en cour sous une accusation d'homicide involontaire

. Le cycliste, Jaykissoon Chamrah, 44 ans, un maçon habitant Beau-Vallon, a été grièvement blessé lors de l'impact. Il a été pris en charge par la police et transporté d'urgence à l'hôpital de Mahébourg. Face à la gravité de ses blessures, il a ensuite été transféré par le Service d'Aide Médicale d'Urgence au Jawaharlal Nehru Hospital (JNH) de Rose-Belle où son état de santé était jugé sérieux.

Après plusieurs jours d'hospitalisation à l'unité des soins intensifs, le quadragénaire a rendu l'âme dans la nuit du 5 janvier, aux alentours de 23 h 50.

L'autopsie pratiquée le lendemain par le Dr Prem Chamane, Police Medical Officer, a attribué le décès à un traumatisme cranio-cérébral. La dépouille a ensuite été remise à la famille pour les funérailles. Une enquête policière est en cours afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident mortel.

