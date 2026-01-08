Ile Maurice: Après quelques fines pluies, du beau temps au rendez-vous

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Un courant d'air léger à modéré circule sur notre région, indique le communiqué de la station météorologique de Vacoas, émis à 4 h 30 ce jeudi 8 janvier. Pour les prochaines 24 heures, après quelques faibles averses observées tôt ce matin, principalement à l'est et sur le plateau central, le temps s'améliorera progressivement pour devenir essentiellement beau au cours de la journée.

Les températures maximales, supérieures à la moyenne saisonnière, varieront entre 27 et 29 degrés Celsius sur le plateau central, et entre 31 et 34 degrés Celsius dans les régions côtières..

La nuit sera mi-couverte, avec des ondées occasionnelles sur les hauteurs. Les températures minimales oscilleront entre 20 et 22 degrés Celsius sur les zones élevées et entre 24 et 26 degrés Celsius sur le littoral.

Le vent soufflera de l'est à une vitesse comprise entre 10 et 20 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs, avec des vagues atteignant environ 2 mètres.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.