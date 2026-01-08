Ile Maurice: Après quelques fines pluies, du beau temps au rendez-vous

Un courant d'air léger à modéré circule sur notre région, indique le communiqué de la station météorologique de Vacoas, émis à 4 h 30 ce jeudi 8 janvier. Pour les prochaines 24 heures, après quelques faibles averses observées tôt ce matin, principalement à l'est et sur le plateau central, le temps s'améliorera progressivement pour devenir essentiellement beau au cours de la journée.

Les températures maximales, supérieures à la moyenne saisonnière, varieront entre 27 et 29 degrés Celsius sur le plateau central, et entre 31 et 34 degrés Celsius dans les régions côtières..

La nuit sera mi-couverte, avec des ondées occasionnelles sur les hauteurs. Les températures minimales oscilleront entre 20 et 22 degrés Celsius sur les zones élevées et entre 24 et 26 degrés Celsius sur le littoral.

Le vent soufflera de l'est à une vitesse comprise entre 10 et 20 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs, avec des vagues atteignant environ 2 mètres.