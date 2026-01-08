Ile Maurice: Un cuisinier népalais fait une chute mortelle

Un ressortissant népalais âgé de 34 ans, identifié comme Khatri, est décédé le dimanche 4 janvier, alors qu'il était hospitalisé à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Jeetoo. L'homme, cuisinier de profession, travaillait dans un supermarché de Baie-du-Tombeau, où il était également domicilié dans le dortoir réservé aux employés.

Le drame s'est produit dans la nuit du samedi 3 janvier. Aux alentours de 20 h 30, la police a été alertée d'un incident survenu dans le dortoir du supermarché. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert la victime inconsciente, allongée, sur le sol. Du sang s'écoulait de son nez et de ses oreilles, laissant craindre de graves blessures à la tête.

Le SAMU a été dépêché sur place et a immédiatement pris en charge le blessé avant de le transporter à l'hôpital SSRN de Pamplemousses pour des soins d'urgence. En raison de la gravité de son état de santé, il a par la suite été transféré à l'hôpital Jeetoo, où il a été admis à l'unité de soins intensifs neurologiques. Malgré les soins prodigués, il a succombé à ses blessures le lendemain, vers 14 h 30.

Le décès a été signalé au Police Medical Officer et le corps a été transféré à la morgue, où l'autopsie a révélé une lésion cérébrale, le rapport confirmant que le traumatisme à la tête a gravement endommagé le cerveau et provoqué le décès.

Selon les informations recueillies, Khatri était détenteur d'un permis de travail valide jusqu'au 18 avril 2027. Il était arrivé à Maurice le 7 juillet 2024 et travaillait depuis plusieurs mois comme cuisinier au supermarché de Baie-du-Tombeau. Ses collègues ont indiqué qu'il résidait dans le dortoir de l'établissement, comme plusieurs autres employés étrangers. Il est tombé du toit, où il était monté, pour la fraîcheur.

L'homme était père de trois enfants au Népal.