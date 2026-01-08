interview

Entre 2016 et 2024, 193 coupures d'Internet ont été imposées dans 41 pays africains. Cette forme de contrôle social est une tendance croissante sur le continent, selon un nouvel ouvrage en libre accès. Il s'agit de la toute première analyse comparative rédigée par des chercheurs africains sur la manière dont les États africains recourent aux coupures d'Internet et les raisons qui les poussent à le faire.

Le livre, coédité par Felicia Anthonio, militante des droits numériques et spécialiste des coupures d'Internet, et Tony Roberts, chercheur sur le numérique, propose 11 études de cas approfondies sur les coupures d'Internet imposées par les États. Nous leur avons posé cinq questions à ce sujet.

Qu'est-ce qu'une coupure d'Internet et pourquoi se produit-elle ?

En termes simples, une coupure d'Internet est une interruption intentionnelle des communications en ligne ou mobiles. Elle est généralement ordonnée par l'État et mise en oeuvre par des entreprises privées, des fournisseurs d'accès à Internet ou des opérateurs de téléphonie mobile, ou parfois les deux.

Le livre soutient que les coupures d'Internet ne sont ni légales, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du cadre juridique international des droits humains. Les coupures empêchent délibérément la libre circulation de l'information et de la communication. Elles perturbent la vie sociale, économique et politique en ligne. Ainsi, chaque coupure d'Internet viole généralement les droits fondamentaux de millions de citoyens. Cela inclut leurs droits à la liberté d'expression, au commerce, au débat démocratique et à la participation civique en ligne.

Notre recherche a examiné des études de cas provenant de 11 pays entre 2016 et 2024. Elle révèle que ces coupures sont programmées au moment d'élections ou de manifestations pacifiques afin de réprimer l'opposition politique et d'empêcher la diffusion d'informations en ligne.

Au Sénégal, cinq coupures motivées par des raisons politiques en seulement trois ans ont transformé le paysage numérique du pays. Elles ont privé les citoyens de l'accès au travail en ligne à l'éducation et aux informations liées à la santé.

Le chapitre consacré à l'Ouganda montre comment le gouvernement a imposé des coupures des réseaux sociaux pendant les élections. Il craignait les voix dissidentes en ligne, notamment celle du musicien et homme politique Bobi Wine.

En Éthiopie, les coupures d'Internet sont calées sur les manifestations de l'opposition pour empêcher la couverture en direct de la répression violente de l'État.

Au Zimbabwe, le gouvernement a coupé l'Internet en 2019 pour réprimer les manifestations antigouvernementales.

Il est préoccupant que les régimes imposent ces pratiques autoritaires numériques avec une fréquence croissante et en toute impunité.

Quelles sont les grandes tendances ?

Le rapport alerte sur l'utilisation des coupures d'Internet pour conserver le pouvoir grâce à des contrôles autoritaires. Dans toute l'Afrique, les gouvernements normalisent leur utilisation pour réprimer la dissidence, étouffer les manifestations et manipuler les résultats électoraux.

Ces coupures sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes, passant de 14 coupures en 2016 à 28 en 2024. Les conséquences sont dévastatrices dans un monde de plus en plus connecté numériquement.

Les coupures d'Internet sont également de plus en plus sophistiquées. Les coupures partielles peuvent cibler des provinces ou des sites web spécifiques, afin de couper l'accès aux zones d'opposition. Ces dernières années, des États étrangers, des régimes militaires et des parties belligérantes ont également recouru à la coupure d'Internet comme arme de guerre. Cela a été fait en ciblant et en détruisant les infrastructures de télécommunications.

L'Éthiopie a connu le plus grand nombre de coupures d'Internet en Afrique, avec 30 coupures au cours des 10 dernières années. Ces coupures sont devenues une tactique courante de l'État pour tenter de faire taire la dissidence dans les régions Oromo et Amhara.

Les coupures sont synchronisées avec les répressions des manifestations ou les opérations militaires pour empêcher toute couverture en direct des violations des droits humains. L'Éthiopie est un exemple clair de la manière dont les coupures d'Internet reflètent et amplifient les intérêts politiques et ethniques existants.

Le Zimbabwe est l'un des nombreux exemples cités dans le livre pour illustrer les racines coloniales des coupures. Les premières coupures des médias au Zimbabwe ont été imposées par les Britanniques, qui ont fermé les journaux pour faire taire les appels à l'indépendance politique. Après la libération, le nouveau gouvernement a utilisé son propre contrôle autoritaire sur les médias pour diffuser de la désinformation et restreindre les appels de l'opposition en faveur de la justice et d'une démocratie pleine et entière.

Vers la fin du règne de l'ancien président Robert Mugabe, le gouvernement a imposé plusieurs coupures d'Internet à l'échelle nationale. Il a également réduit la vitesse de l'Internet mobile, dégradant suffisamment le service pour perturber considérablement l'expression et l'organisation de l'opposition.

Le Soudan a connu 21 coupures d'Internet au cours de la dernière décennie. Celles-ci se sont multipliées ces dernières années à mesure que les actions politiques et militaires s'intensifiaient. L'État a systématiquement recouru à des perturbations intentionnelles de l'accès à Internet lors de manifestations et de périodes de troubles politiques, en particulier en réponse aux mouvements de résistance et aux soulèvements civils pendant le conflit en cours.

Y a-t-il eu une résistance efficace aux coupures ?

Les militants résistent en utilisant des logiciels de réseau privé virtuel (VPN) pour dissimuler leur emplacement. Ou en utilisant des connexions satellites non contrôlées par le gouvernement et des cartes SIM étrangères. Ils mobilisent également des manifestations hors ligne malgré une répression violente.

Le Nigeria n'a pas subi le même nombre de coupures d'Internet que le Soudan ou l'Éthiopie. Cela s'explique en partie par le fait que la société civile est plus forte et capable d'opposer une résistance plus vigoureuse face à la violation par l'État du droit à la liberté d'expression. Lorsque des coupures d'Internet ont été imposées au Nigeria, l'État n'a pas bénéficié de la même impunité que le gouvernement du Zimbabwe ou d'autres pays.

Lorsque les Nigérians se sont trouvés dans l'impossibilité de travailler en ligne ou de participer à la vie sociale et politique en ligne de la communauté, ils ont pris des mesures décisives en agissant collectivement. Ils ont intenté des poursuites judiciaires ciblées contre le gouvernement. Cela a conduit les tribunaux à statuer que la coupure d'Internet n'était ni légale, ni nécessaire, ni proportionnée. Le gouvernement a été contraint de lever l'interdiction.

Comment s'est déroulée l'année 2025 en matière de coupures d'Internet ?

Nous avons observé des tendances à la fois positives et négatives en 2025. Le nombre total de coupures d'Internet sur le continent continue d'augmenter. La capacité croissante des régimes à cibler de manière précise des zones spécifiques est très préoccupante, car elle permet à l'État de punir les bastions de l'opposition tout en privilégiant les autres.

Du côté positif, nous avons constaté une montée de la résistance, tant en termes d'utilisation de technologies de contournement que de capacité émergente des organisations de la société civile à tenir tête aux gouvernements répressifs.

Que faut-il faire pour empêcher les coupures ?

Le droit au travail, la liberté d'expression et d'association, ainsi que le droit à l'éducation sont des droits humains fondamentaux, hors ligne comme en ligne. Les gouvernements africains sont signataires de la Convention universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pourtant, les politiciens ignorent trop souvent ces engagements afin de préserver leur emprise personnelle sur le pouvoir.

Dans certains pays africains, les citoyens exercent désormais leur propre pouvoir pour demander des comptes à leurs gouvernements, mais cela est plus facile dans les pays qui disposent d'une société civile forte, d'une justice indépendante et de médias relativement libres. Même lorsque ce n'est pas le cas, la cour constitutionnelle est une option pour soulever des objections lorsque l'État restreint les libertés fondamentales.

Et si ce sont les États qui ordonnent les coupures d'Internet, ce sont les entreprises privées de téléphonie mobile et d'Internet qui les mettent en oeuvre. Les entreprises privées ont l'obligation de promouvoir et de protéger les droits humains. Si les entreprises s'engageaient collectivement à ne pas contribuer aux violations des droits et refusaient d'imposer des coupures d'Internet, cela constituerait un grand pas en avant pour mettre fin à cette pratique autoritaire.

