Ile Maurice: L'ambassadeur américain fait ses adieux au vice-Premier ministre Paul Bérenger

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

L'ambassadeur des États-Unis, Henry V. Jardine, qui va bientôt regagner les États-Unis car son mandat de trois ans prend fin en janvier, a rencontré hier, mercredi 7 janvier, le vice-Premier ministre Paul Bérenger.

L'ambassadeur Jardine a remercié Paul Bérenger pour ses conseils et son soutien au cours des trois dernières années, aussi bien lorsque Paul Bérenger était dans l'opposition que dans le gouvernement.

Les deux hommes ont dressé un bilan positif des trois années de collaboration entre les États-Unis et Maurice pour promouvoir leurs intérêts communs, en particulier dans les domaines de l'application de la loi, de la sécurité maritime et des relations économiques.

L'ambassadeur Jardine s'est dit convaincu que 2026 offrira encore plus d'opportunités pour renforcer le partenariat entre les États-Unis et Maurice.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.