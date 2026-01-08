Ile Maurice: L'ambassadeur américain fait ses adieux au vice-Premier ministre Paul Bérenger

L'ambassadeur des États-Unis, Henry V. Jardine, qui va bientôt regagner les États-Unis car son mandat de trois ans prend fin en janvier, a rencontré hier, mercredi 7 janvier, le vice-Premier ministre Paul Bérenger.

L'ambassadeur Jardine a remercié Paul Bérenger pour ses conseils et son soutien au cours des trois dernières années, aussi bien lorsque Paul Bérenger était dans l'opposition que dans le gouvernement.

Les deux hommes ont dressé un bilan positif des trois années de collaboration entre les États-Unis et Maurice pour promouvoir leurs intérêts communs, en particulier dans les domaines de l'application de la loi, de la sécurité maritime et des relations économiques.

L'ambassadeur Jardine s'est dit convaincu que 2026 offrira encore plus d'opportunités pour renforcer le partenariat entre les États-Unis et Maurice.