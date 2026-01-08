Ile Maurice: Fusillade dans une église mormone à Salt Lake City - Deux morts et plusieurs blessés

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Mercredi soir, une fusillade a éclaté dans un bâtiment de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours à Salt Lake City, dans l'Utah, faisant deux morts et plusieurs blessés. Le bilan provisoire fait état de huit victimes, dont deux ont succombé à leurs blessures.

Les forces de l'ordre n'ont pas encore révélé l'identité du ou des suspects ni les circonstances exactes de l'incident. Selon les premiers éléments de l'enquête, un ou plusieurs tireurs ont pris la fuite après la fusillade. Le mobile de l'attaque reste également indéterminé.

Salt Lake City, cœur historique de la communauté mormone, est la capitale de l'Utah, l'État américain comptant la plus grande population mormone.

 

