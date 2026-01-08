Togo: Climat des affaires - Le pays dans le top 4 africain (Banque mondiale)

Le Togo confirme sa trajectoire positive en matière d'attractivité économique. Selon le rapport Business Ready 2025, publié par la Banque mondiale récemment, le pays se hisse à la 4e place du classement africain des nations ayant le plus amélioré leur environnement des affaires, avec un score global de 61,52 points.

Cette évaluation, menée auprès d'entreprises implantées au Togo et d'experts économiques, révèle des performances remarquables sur certains indicateurs clés. Le pays brille particulièrement sur l'entrée des entreprises sur le marché, avec un score impressionnant de 85,77 points. Ce résultat valide les efforts déployés ces dernières années pour simplifier et accélérer les formalités de création d'entreprise.

Le cadre réglementaire obtient également une note honorable de 66,26 points, témoignant d'une gouvernance économique en progression. En revanche, l'efficacité opérationnelle affiche 57,38 points, suggérant des marges d'amélioration notamment sur les délais et coûts de conformité administrative.

Ces résultats s'inscrivent dans le cadre du nouveau mécanisme Business Ready, qui remplace l'ancien instrument Doing Business qui avait été contesté. Cette évaluation, qui a couvert 101 pays, s'articule autour de dix domaines clés regroupés en trois piliers stratégiques : le cadre réglementaire, la qualité des services publics et l'efficacité opérationnelle.

Cette performance est le fruit d'un train de réformes ambitieuses visant à transformer le Togo en destination privilégiée des investissements en Afrique de l'Ouest. L'objectif du gouvernement est clair : bâtir un secteur privé dynamique et compétitif, capable de générer richesses et emplois pour la population togolaise.

Cette reconnaissance internationale renforce la crédibilité du pays auprès des investisseurs étrangers et conforte le Togo dans sa stratégie de modernisation économique.