Afrique: Visas US - Le Togo parmi 38 pays soumis à une caution de 15.000 dollars

L'administration Trump durcit considérablement les conditions d'accès au territoire américain. Le Département d'État a annoncé l'ajout de 25 nouveaux pays à la liste des nations dont les ressortissants devront verser une caution pouvant atteindre 15.000 dollars pour solliciter un visa américain.

Le Togo figure parmi ces nouveaux pays concernés par cette mesure qui entre en vigueur le 21 janvier, selon un avis publié sur le site travel.state.gov. Cette décision porte désormais à 38 le nombre de pays soumis à cette exigence, principalement africains, mais aussi d'Amérique latine et d'Asie.

Une mesure financièrement dissuasive

Cette caution, comprise entre 5.000 et 15.000 dollars, rend le processus d'obtention d'un visa américain inaccessible pour de nombreux demandeurs. Les autorités américaines justifient cette disposition comme un moyen efficace de s'assurer que les détenteurs de visa respectent la durée de séjour autorisée.

Le paiement de la caution ne garantit toutefois pas l'obtention du visa. Le montant sera remboursé en cas de refus ou lorsque le titulaire du visa démontrera qu'il a respecté les conditions de son séjour.

Cette initiative s'inscrit dans une politique plus large de restriction de l'immigration, incluant désormais des entretiens en personne obligatoires et la divulgation de plusieurs années d'historique de réseaux sociaux pour tous les demandeurs de visa.