Ile Maurice: Déchainement de violence de Beltrami Bolzano Kemayou à l'hôpital

Beltrami Bolzano Kemayou a encore sévi. À l'aube du mardi 6 janvier au Sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN) Hospital à Pamplemousses, où il était admis depuis son arrestation pour de nombreux crimes et délits, le ressortissant camerounais a semé la panique dans un épisode d'agressivité extrême.

Hospitalisé dans le ward 0-4 de l'hôpital SSRN, une main attachée au cadre du lit, les deux pieds entravés, et sous surveillance policière, le détenu a soudainement basculé dans une violente crise vers 4 heures du matin. Beltrami Bolzano Kemayou, alors sous la garde d'un sergent, s'est brusquement redressé dans son lit, s'est emparé de son drap imbibé d'urine, et l'a lancé sur l'un des policiers.

Malgré des avertissements fermes lui intimant de se calmer, l'agressivité du détenu a décuplé. Il a projeté un second drap tout aussi souillé sur l'autre policier. Bien qu'entravé, Kemayou est parvenu à se saisir d'un pied à perfusion, et a tenté de le lancer sur les policiers. Ces derniers ont toutefois réussi à esquiver l'objet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De plus en plus incontrôlable, le détenu a ensuite traîné son lit afin de forcer l'ouverture de la porte donnant accès au ward principal. La situation a pris une tournure particulièrement inquiétante lorsqu'il s'est approché d'un autre patient, le menaçant de représailles si les policiers ne reculaient pas.

Panique au ward 2-4

Face au danger imminent pour les autres patients et le personnel médical, des renforts provenant de plusieurs unités ont été dépêchés sur place. Bolzano Kemayou a alors forcé une porte menant vers l'escalier arrière et s'est introduit dans le ward 2-4. Les policiers l'ont poursuivi et, après une lutte éprouvante, ont réussi à l'immobiliser. Le détenu a finalement été reconduit sous forte escorte au ward 0-4, où il a reçu des soins médicaux. Aucun autre patient n'a été blessé, mais l'incident a provoqué une vive inquiétude au sein de l'établissement hospitalier.

Le suspect a été officiellement déchargé mercredi après-midi, et conduit sur le lieu du drame avant d'être remis aux hommes de Vikash Seebaruth, de la Major Crime Investigation Team. Il a été conduit aux Casernes Centrales avant de retourner en cellule policière. Il n'a pu être interrogé mercredi après-midi., mais la police a finalement eu l'aval de ses médecins traitants pour procéder à sa comparution au tribunal, ce matin, pour une accusation provisoire de meurtre et d'agressions graves.

Pour rappel, il est accusé d'avoir assassiné sa compagne, Sivanee Saminaden, d'avoir jeté son bébé âgé de six mois dans une poubelle, et d'avoir agressé plusieurs personnes, dont une adolescente, la tante de celle-ci et une ressortissante française. Cette dernière a été gravement défigurée, le suspect lui ayant arraché une partie de la lèvre ainsi que le nez.

Beltrami Bolzano Kemayou a retenu les services d'un homme de loi.