Ile Maurice: Aux Pays-Bas, l'IA annule un mariage en raison d'un discours illégal

Aux Pays-Bas, l'IA annule un mariage en raison d'un discours illégal

8 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Aux Pays-Bas, un couple a vu son mariage annulé par un tribunal après que le discours prononcé lors de la cérémonie ait été rédigé à l'aide de ChatGPT, ce qui a conduit à un non-respect des exigences légales du Code civil.

En avril 2025, à Zwolle, un ami du couple avait été choisi pour officier lors de la cérémonie, une pratique permise sous certaines conditions, à condition qu'un véritable officier d'état civil soit également présent. Mais, dans un souci de décontraction, le discours a été rédigé à l'aide de l'intelligence artificielle, omettant des déclarations légales essentielles.

Lors de la cérémonie, les mariés ont échangé des voeux, mais ces derniers n'étaient pas conformes à l'article 1:67 du Code civil néerlandais, qui stipule que les futurs époux doivent déclarer qu'ils rempliront toutes les obligations légales liées au mariage.

En conséquence, le tribunal a annulé l'union, jugeant que l'acte de mariage avait été inscrit à tort à l'état civil. Malgré les protestations du couple, qui avait souligné l'impact émotionnel de cette annulation, le tribunal a maintenu sa décision, affirmant que la loi devait primer.

