Sénégal: Serigne Sam Mbaye (1922-1998) - Le prêcheur de la famille de Mame Cheikh Mbaye

Grand érudit et figure majeure de l'Islam au Sénégal, Serigne Sam Mbaye demeure une référence spirituelle et intellectuelle dont l'enseignement continue d'éclairer des générations. Frère aîné de El Hadj Djily Mbaye, il repose aujourd'hui dans le mausolée du palais de Louga.

Serigne Sam Mbaye, grand frère de El Hadj Djily Mbaye fait partie des plus grands savants islamiques du Sénégal. Ces prêches sont toujours d'actualité et sont des rappels de ce qui doit être la relation entre le musulman et le Tout puissant. Cela, de sa naissance jusqu'à sa mort. Il a abordé plusieurs thématiques dans ces prêches et conférences en Wolof. C'est dans l'espace du Palais Djiy Mbaye que se trouve aussi le mausolée de ce sage et grand érudit qu'est Serigne Sam Mbaye.

Sur le perron du palais à droite. C'est aussi un lieu de recueillement pour tous les visiteurs. Serigne Sam Mbaye partage ce mausolée avec son frère El Hadj Djily Mbaye qui y repose aussi depuis sa disparition en 1991. La maman de El Hadj Djily Mbaye, Sokhna Khary Samba Touré, est aussi enterrée dans le mausolée du palais de même que trois des épouses du milliardaire : Sokhna Ndeye Diop, Sokhna Aminata Sourang et Sokhna Ndeye Sokhna Camara.

Serigne Sam Mbaye est l'un des grands frères de El Hadj Djily Mbaye avec qui il est du même père. Sa mère s'appelle Sokhna Fatou Thiam. Il est né en 1922, soit 4 ans avant El Hadj Djily Mbaye. Il a été rappelé à Dieu en 1998. Il a appris le Coran dans la maison auprès de Serigne Mbaye Touré, selon Baye Mbaye neveu de El Hadj Djily Mbaye. Leur père Mame Cheikh Mbaye a créé en 1939 le Daara de Koki. Il a, selon Baye Mbaye, confié ce centre de formation à son ami Ahmadou Sakhir Mbaye.

Pour prouver qu'il tenait beaucoup à cette école coranique à vocation nationale, Mame Cheikh Mbaye envoya ainsi ses enfants El Hadj Djily Mbaye et Serigne Sam Mbaye à Koki. Ces derniers font partie de la première promotion de Koki où Serigne Sam Mbaye fut le premier à maitriser le Coran, d'après Baye Mbaye et Mamadou Gaye Sam, enseignant-chercheur et proche de la famille.

Après son passage à Koki, Serigne Sam poursuit sa formation en Algérie puis en Tunisie. Il a décidé aussi, après sa formation religieuse, d'entamer un cursus en français à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) où il sort avec une maîtrise en arabe avec des connaissances en littérature française. Plus tard, il obtiendra son doctorat en arabe, renseigne l'enseignant Mamadou Gaye. « Baye Djily avait construit cet établissement pour en faire une école franco-arabe. Par la suite, les jeunes de Louga réclamaient un lycée. C'est ainsi que El Hadj Djily Mbaye leur a proposé de le transformer en un lycée.

Serigne Sam était affecté à Dakar comme directeur de l'école franco-arabe appelé maintenant groupe Serigne Fallou Mbacké. Après, il a été affecté à Louga sur demande de El Hadj Djily Mbaye pour être le premier proviseur du lycée Malick Sall de Louga avec comme parrain un fidèle ami de Mame Cheikh Mbaye », renseigne le neveu de El Hadj Djily Mbaye.

Au nom du père

Le père de El Hadj Djily Mbaye et de Serigne Sam Mbaye, Mame Cheikh Mbaye, était aussi un érudit qui souhaiter toujours rester anonyme. Il ne faisait pas de distinction entre les confréries. A la création de l'école coranique de Koki, il a demandé aux gestionnaires de former les enfants de toutes les confréries (mourides, Tidiane, Khadre, Ibadou etc.). « Il fait partie des "Fardaniya" c'est-à-dire des érudits musulmans très effacés qui n'aiment pas attirer la lumière sur eux », insiste Baye Mbaye, un de ses petits-fils, lors de notre entretien. Mame Cheikh Mbaye est né en 1864 et fut rappelé à Dieu en 1946.

Il avait des relations particulières avec Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Il était aussi ami à tous les chefs des confréries du pays. Mame Cheikh Mbaye ne mettait jamais en avant l'appartenance confrérique, mais juste l'islam. Cela fait qu'on ne peut dire de quelle confrérie il était. Mame Cheikh Mbaye a été aussi juge musulman (Cadi) à Yang-Yang.

El Hadj Djily Mbaye et Serigne Sam Mbaye furent les plus célèbres des enfants de Mame Cheikh Mbaye. Toutefois, il avait d'autres fils comme Serigne Mor Mbaye qui fut son premier khalife après la disparition de Mame Cheikh Mbaye ; Serigne Ibra Mbaye, père de notre interlocuteur (Baye Mbaye) fut aussi khalife ; leur frère cadet s'appelle Serigne Abdou Salam Mbaye. Actuellement, le khalifat de Mame Cheikh Mbaye est assuré par les petits-fils et Serigne Saer Mbaye est l'actuel khalife de la famille. Il a succédé au premier petit -fils Khalife de Mame Cheikh Mbaye, Serigne Youssoupha Mbaye.