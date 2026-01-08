Sénégal: Baye El hadj Djily Mbaye - Une vision, une foi et un héritage

Figure emblématique de Louga, Baye El Hadj Djily Mbaye (1926-1991) fut à la fois un grand entrepreneur, un homme de foi et un humaniste reconnu pour sa générosité. Le somptueux palais qu'il fit ériger au coeur du Ndiambour n'était pas un simple symbole de richesse, mais l'aboutissement d'une vision : offrir à Louga une résidence capable d'accueillir les plus hauts dignitaires du monde et inscrire la ville dans l'histoire diplomatique, religieuse et culturelle du Sénégal.

El Hadj Djily Mbaye est né en 1926 et fut rappelé à Dieu en 1991 à Louga. Il est fils de Mame Cheikh Mbaye et de Sokhna Khary Samba Touré. Neveu de El Hadj Djily Mbaye, Baye Mbaye, rencontré chez lui non loin du palais à Louga, confesse que « Baye El Hadj Djily Mbaye était un homme d'une grande générosité qui estimait qu'il devait prendre en charge tout être humain qu'il rencontrait. C'était cela sa philosophie ».

Baye Mbaye, fils d'un des grands frères de El Hadj Djily Mbaye, notamment Serigne Ibra Mbaye, rappelle cependant que Baye Djily n'avait pas simplement une dimension économique. Sur le plan religieux, il avait aussi une épaisseur voire un don divin. « On dit que sa richesse a caché ses autres qualités, notamment dans la religion. Son père Mame Cheikh Mbaye était un érudit fédérateur qui ne faisait pas de distinction entre les confréries.

Baye Djily avait des relations particulières avec les chefs d'État africains de l'époque comme, Houphouët Boigny, Denis Sassou Nguesso et Mobutu qui sont tous venus lui rendre visite au palais à Louga », fait noter Baye Mbaye. Il en était de même pour les rois des pays arabes. Ce dernier précise, sur les raisons de la construction du palais, que El Hadj Djily Mbaye qui avait des amis à travers le monde souhaitait ériger une résidence qui pouvait accueillir n'importe quel chef d'État à Louga.

Un coût estimé à 18 milliards de francs Cfa avant la dévaluation

Ainsi El Hadj Djily Mbaye n'a pas hésité à mettre beaucoup d'argent dans la construction de ce magnifique palais. Selon Baye Mbaye, l'édifice a été évalué à 18 milliards de francs Cfa avant la dévaluation du franc Cfa intervenue en 1994. « Comme il allait dans les palais des princes et rois arabes et chefs d'État africains, il voulait que ces derniers puissent venir lui rendre visite à Louga et trouver une demeure à la dimension de leur rang ».

Baye Mbaye, neveu d'El Hadj Djily Mbaye.El Hadj Djily Mbaye avait aussi comme un autre objectif. Il pensait recevoir des dignitaires qui viendront au Sénégal pour les besoins du sommet de l'Organisation de la conférence islamique (Oci) de 1992 à Louga. Son neveu Baye Mbaye se remémore même qu'à l'époque, il avait fait confectionner des Tee-shirts pour l'événement et pour l'accueil du roi Fahd d'Arabie Saoudite.

« Même au sein du palais, dans la salle de conférence, il avait prévu trois grands sièges royaux pour le roi Fahd d'Arabie Saoudite, le roi Hassan 2 du Maroc et le roi Hussein de Jordanie en vue du sommet de l'Oci », révèle Baye Mbaye. Malheureusement, il est décédé en 1991, avant le sommet de l'Oci tenu en 1992 à Dakar. Son neveu regrette que Louga n'ait pas pu recevoir des hôtes venus pour ledit sommet.

La construction du grand palais a été terminée en 1987. Les travaux avaient démarré quelques années auparavant. En plus du palais, il y a aussi plus de 15 résidences dans le domaine d'environ 30 hectares. Notons qu'il y avait un ancien petit palais, construit en 1977.

Sur les origines de sa fortune, beaucoup n'ont pas voulu se prononcer. Cependant, selon certaines confidences des proches de la famille, El Hadj Djily Mbaye avait très tôt une mentalité d'entrepreneur depuis qu'il était au Daara de Koki. Selon certaines versions, il avait démarré par le commerce de poulets entre Djolof et Saint-Louis. Il prenait le train pour aller vendre des poulets à Saint-Louis et au retour, il achetait du poisson qu'ils revendaient dans la zone de Daara-Lingère. Après, il s'est aussi installé dans la sous-région, en Guinée, en Côte d'Ivoire, entre autres.

Grand ami de Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la Côte d'Ivoire, il a investi aussi dans le commerce de café et avait des champs de café et de noix de cola, selon Mamadou Gueye Sam, professeur d'anglais au lycée Malick Sall et proche de la famille. Ce dernier confesse qu'avant l'apparition de sa richesse, il a passé des moments difficiles, notamment en Guinée où il a été expulsé d'un immeuble qu'il avait sous-loué avec des Sénégalais. M. Gaye a rappelé que d'après plusieurs versions, c'est pendant ces difficultés qu'il a vu en rêve son père Mame Cheikh Mbaye qui l'a rassuré en disant : « c'est la fin de vos difficultés financières ».

Ces autres réalisations de El Hadj Djily Mbaye

El Hadj Djily Mbaye n'a pas simplement construit un palais à Louga. Il a réalisé beaucoup de projets dans cette ville. « 50 à 60% des routes goudronnées de la ville Louga ont été réalisées par Baye Djily. C'est lui qui a construit le lycée Malick Sall de Louga, l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye, le stade Alboury Ndiaye ; c'est aussi lui qui a construit le logement du gouverneur de Louga », informe Baye Mbaye.

C'est encore et toujours El Hadj Djily Mbaye qui a mis en place la Société de produits industriels et agricoles (Spia) pour donner de l'emploi aux jeunes de Louga, les HLM de Louga. Toutes les cités qu'il y a autour du palais El Hadj Djily Mbaye dont la Cité Bagdad, ont été construites aussi par El Hadj Djily Mbaye qui a offert les maisons à des centaines de familles.