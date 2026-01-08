Sénégal: Mamadou Gaye Sam - Un chercheur au service de la famille de Mame Cheikh Mbaye

Chercheur passionné et enseignant engagé, Mamadou Gaye Sam s'est imposé comme l'un des plus fins connaisseurs de la vie et de l'oeuvre de Serigne Sam Mbaye. Entre transmission du savoir, traduction et écriture, ce professeur d'anglais au lycée Malick Sall de Louga oeuvre à faire découvrir au grand public la dimension humaine, intellectuelle et spirituelle d'un érudit dont l'héritage continue de marquer profondément l'histoire religieuse et culturelle du Sénégal.

Il est tellement passionné par la vie et l'oeuvre de Mame Cheikh Mbaye et de ses enfants qu'on a fini par lui coller le sobriquet de Mamadou Gaye Sam (allusion à Serigne Sam). Professeur d'anglais au lycée Malick Sall de Louga depuis octobre 2019, il a écrit un livre intitulé « Serigne Sam Mbaye, parcours d'un Mujahid (combattant de la foi) ou la biographie d'un Mujuddine (rénovateur) ».

Le jeune au teint clair toujours habillé en boubou traditionnel est souvent pris, dans les établissements scolaires, par les élèves et autres enseignants, comme un professeur d'arabe. Ce qui lui fait sourire. « Du fait de mon accoutrement, on me prend souvent pour un professeur d'arabe », confesse-t-il assis dans son salon à la cité Bagdad de Louga (cadeau offert aux familles par El Hadj Djily Mbaye).

Bien que l'homme né en 1987 soit passé par le Daara de Koki, il est un professeur d'anglais, chercheur, traducteur et essayiste. Ses recherches, il les consacre en grande partie à Mame Cheikh Mbaye, fondateur du daara de Koki et père de El Hadj Djily Mbaye, Serigne Sam Mbaye etc.

Celui qui a obtenu son baccalauréat en 2006 au lycée Malick Sall de Louga, rappelle que l'idée d'écrire un livre sur Serigne Sam est partie du fait que depuis l'Université Cheikh Anta Diop, ils avaient commencé à traduire en anglais les conférences de Serigne Sam Mbaye après leur traduction en français. « Au département d'anglais, il y a une matière qui s'appelle thème-version et je travaillais sur les conférences de Serigne Sam. Mon père m'avait recommandé d'en parler à Mame Cheikh Mbaye, fils ainé de Serigne Sam. Vers 2012, j'ai commencé à traduire en anglais quelques-unes de ses conférences.

J'ai travaillé avec une maison d'édition égyptienne et ce produit doit sortir en janvier 2026 », a répondu M. Gaye. Ce dernier poursuit que les Sénégalais connaissent Serigne Sam à travers ses discours, mais ne connaissent pas la dimension de l'homme. C'est ce qui l'a motivé à écrire sur lui. « J'ai fait des recherches et écrit un ouvrage édité en 2022 dans le cadre du centenaire de l'homme : "Serigne Sam Mbaye, parcours d'un Mujahid (combattant de la foi) ou la biographie d'un Mujuddine (rénovateur)". Ce livre retrace son parcours et son rôle dans l'islam », a confié l'auteur. Pour lui, Serigne Sam Mbaye, homme multidimensionnel a réussi à faire des conférences en wolof, langue comprise quasiment par tous les Sénégalais, pour qu'ils puissent tous y avoir accès.

Mamadou Gaye, né à Koki en 1987, est titulaire d'un Master 2 en littérature et civilisations américaines au département d'anglais de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et d'un Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire (Cap) de la Faculté des sciences et technologie de l'éducation et de la Formation (Fastef). Depuis 10 ans, il est professeur d'anglais. Il a démarré au lycée de Diamniadio dans le département de Rufisque avant d'atterrir au lycée de sa ville natale, construite par un de ses aïeuls.