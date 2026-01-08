Afrique: Le groupe Carrefour ouvre de nouveaux magasins en Éthiopie et renforce son empreinte dans le continent

8 Janvier 2026
Radio France Internationale

L'enseigne de supermarchés Carrefour arrive en Éthiopie. Le numéro deux de la distribution française a signé, lundi 5 janvier, un contrat de franchise avec Midroc, le plus grand conglomérat privé du pays. C'est le 14e pays africain dans lequel s'implante Carrefour, qui place l'Afrique au coeur de sa stratégie à l'international.

Un partenariat au Ghana signé en décembre 2025, un autre en Guinée-Conakry un peu plus tôt la même année : Carrefour augmente sa vitesse d'implantation sur le continent africain. Le nombre de magasins de l'enseigne française est passé de 460 à 700 en seulement un an, notamment grâce à l'ouverture de nombreuses surfaces au Maroc - son plus gros marché en Afrique pour l'instant.

Mais le groupe mise gros sur l'Éthiopie avec la signature, le 5 janvier, d'un accord avec le géant national Midroc pour la reprise de 13 magasins existants à Addis-Abeba. L'ouverture de 17 magasins supplémentaires est prévue d'ici à 2028.

Le groupe français estime qu'il y a un grand marché à conquérir avec, notamment, le développement de la classe moyenne éthiopienne et l'existence de familles au niveau de vie suffisant pour aller acheter des biens alimentaires dans des grandes surfaces.

Il y a un autre enjeu : être le premier groupe à se positionner sur le marché en termes de marque, de réseau, et de distribution. Ce qui explique cette récente accélération de Carrefour, qui s'appuie d'ailleurs, à chaque fois, sur d'importants acteurs locaux du continent.

