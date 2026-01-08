Madagascar: Prévoyance sociale - Démission surprise du DG de la CNaPS

La CNaPS se retrouve sans directeur général depuis hier. La passation de service entre le directeur sortant, Vimbina Rahaingonjatovo, et le ministère de tutelle s'est tenue à Ampefiloha.

Départ inattendu à la tête de la CNaPS. Vimbina Rahaingonjatovo n'est plus directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). Sa démission a été annoncée hier dans un communiqué de presse.

La passation de service entre l'ancien directeur général et un représentant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, ministère de tutelle, s'est tenue hier au siège de la CNaPS à Ampefiloha. Le ministère prendra désormais en charge l'organisation de toutes les démarches relatives à la nomination du nouveau directeur général.

Cette décision intervient dans le cadre du litige toujours en cours entre la CNaPS et la Société municipale de gestion digitale (SMGD). En novembre, Vimbina Rahaingonjatovo avait annoncé l'intention de la CNaPS de reprendre cette société en raison d'impayés. « (...) Compte tenu de la clause de nantissement, si la SMGD fait défaut, la CNaPS dispose d'un titre légal pour prendre possession des 100 % des parts de la SMGD.

La CNaPS fera usage de ce droit », avait-il déclaré lors d'une conférence de presse à Ampefiloha. Il avait également annoncé avoir soumis une offre de rachat de la créance à une banque. « Nous avons déjà soumis une offre de rachat de cette créance de 7 milliards auprès des banques. Autrement dit, la banque rachètera ces 7 milliards », ajoutait-il.

Souhait

La SMGD n'a remboursé qu'une partie des 11 milliards d'ariary, un prêt contracté en février 2021 auprès de la CNaPS. Elle avait honoré ses dettes jusqu'en avril 2024. Jusqu'à cette période, 5,8 milliards d'ariary ont été versés. La SMGD doit encore 7,1 milliards d'ariary à la CNaPS.

« Nous espérons que ces procédures se dérouleront sans anicroche ni difficultés majeures. Nous aurons plus de détails sur l'évolution de la situation à la mi-décembre ou au Nouvel An », avait précisé Vimbina Rahaingonjatovo lors de la conférence de presse sur l'affaire SMGD. Il quitte ses fonctions sans avoir mené cette affaire à son terme.

Selon le communiqué de la CNaPS, l'ancien directeur général exprime son profond souhait de voir se poursuivre les actions et efforts de renouvellement et d'amélioration de l'institution, notamment en faveur des personnes âgées et des membres, en s'appuyant sur la vérité et la transparence. Il rappelle que le renouvellement nécessite des changements profonds et l'acceptation de la part des responsables cédant leurs fonctions.

Vimbina Rahaingonjatovo avait été nommé à ce poste en août 2023, après un avis de recrutement diffusé par voie de presse. Avant d'intégrer la CNaPS, il occupait un poste de cadre supérieur auprès d'un opérateur de télécommunications.

La CNaPS est une institution dont la gestion requiert une grande prudence. La Cour criminelle du PAC d'Antananarivo a condamné Raoul Arizaka Rabekoto, son ancien directeur général, à une peine de dix ans de travaux forcés assortie d'une amende de 500 millions d'ariary, entre autres. Il a été reconnu coupable de détournement de deniers publics, du temps où il était directeur général de la CNaPS. De plus, le PAC a ordonné le placement sous mandat de dépôt de l'ancien directeur général de la CNaPS, Mamy Rakotondraibe, incarcéré à Antanimora.