Madagascar: Renforcement urgent des centrales électriques

Les autorités accélèrent le renforcement des centrales électriques. Entre relance des unités thermiques, travaux sur les réseaux et développement des énergies renouvelables, le gouvernement mise sur des mesures d'urgence.

Depuis deux mois, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a mis en œuvre des mesures d'urgence axées sur le renforcement des centrales électriques, en particulier les unités thermiques, afin de limiter les perturbations sur le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA).

Le ministre Ny Ando Jurice Ralitera a indiqué lors de son passage sur la chaîne nationale que « les efforts entrepris ont principalement concerné la relance de l'utilisation des centrales thermiques ». Selon lui, la production ne constitue plus le principal obstacle. « Il n'y a plus de problème majeur au niveau de la production ; les priorités actuelles portent sur le renforcement des sous-stations saturées, du réseau interconnecté d'Antananarivo et le bouclage des réseaux », a-t-il précisé.

À Ambohimanambola, la centrale thermique CTA2 est progressivement remise en service. Prévue pour produire 24 mégawatts, elle fournit actuellement environ 20 mégawatts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La centrale devrait atteindre sa pleine capacité avant la fin du mois de janvier », a affirmé le ministre lors de son intervention sur la chaîne nationale. De son côté, la Jirama indique que trois groupes sur quatre sont déjà opérationnels, avec une capacité cumulée de 13,5 mégawatts, tandis que les réparations du dernier groupe se poursuivent.

Par ailleurs, les autorités ont annoncé un changement de combustible pour les centrales thermiques. « Nous allons passer au fioul lourd et non plus au gasoil », a déclaré le ministre, une option visant à améliorer la continuité de la production.

Réseaux renforcés

En complément, des travaux sont en cours sur la centrale AKSAF, également située à Ambohimanambola. Cette infrastructure, dotée d'un potentiel de 60 mégawatts, injecte actuellement près de 47 mégawatts dans le réseau. Les opérations visent à accroître progressivement cette capacité afin de renforcer la stabilité de l'alimentation électrique.

Le gouvernement insiste sur la nécessité d'une approche globale. « La performance du secteur énergétique repose sur trois piliers : produire l'électricité, assurer son transport et garantir sa distribution », a souligné le ministre.

Dans cette dynamique, les projets solaires avancent. Un projet de 50 MW permettra prochainement de raccorder 43,5 MWc au Réseau interconnecté d'Antananarivo, sur les sites d'Ambatomirahavavy, Ilafy, Mangatany et Ampangabe. À plus long terme, les autorités misent également sur l'hydroélectricité, avec des projets structurants tels que Volobe et Sahofika.

L'objectif annoncé est désormais de sécuriser durablement l'approvisionnement électrique tout en renforçant progressivement les capacités de production et de transport, afin de réduire les risques de coupures et d'accompagner la demande croissante en énergie.