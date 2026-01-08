Madagascar: Photographie - Henitsoa Rafalia sublime la pays par l'image

Alliant photojournalisme et art, Henitsoa Rafalia saisit avec passion, humanité et engagement les multiples facettes de la vie malgache, révélant à travers ses images la richesse culturelle et sociale de Madagascar.

Henitsoa Rafalia est l'un des photographes remarquables de Madagascar. Autodidacte, il est devenu un observateur engagé de son pays, révélant à travers ses images la richesse culturelle, sociale et humaine de l'île. Sa vocation est née d'une rencontre fortuite avec des images de conflits, qui l'a conduit à embrasser le photojournalisme avec passion et sensibilité.

Depuis 2014, il collabore avec des agences et médias internationaux tels qu'Anadolu Agency, European Pressphoto Agency, The National.ae, Society, Télérama ou Forbes Africa, tout en travaillant avec des ONG et organismes internationaux. Sa démarche dépasse le reportage : il transforme la réalité en expression artistique. Ses expositions individuelles, comme « Sambatra : au pays des Antambahoaka » (2014) ou « Tuerie » (2018), offrent un regard esthétique puissant sur les traditions et les réalités sociales de Madagascar.

Membre de l'Union des photographes professionnels de Madagascar (UPPM), Henitsoa Rafalia cofonde en 2021 le collectif Mira Photo, affirmant son engagement pour le photojournalisme malgache. Son parcours l'a conduit à exposer à Paris, Arles, Montpellier, La Réunion et Genève, et à publier le livre « Madagascar en lumière » (2024).

Autodidacte, il a été mentoré par Rijasolo (AFP) et Bilal Tarabey (RFI), tout en se perfectionnant à la VII Academy (2022). En 2025, sa carrière est couronnée par la distinction de Chevalier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture. La même année, son oeuvre « Dada Monistera's Band », portrait des riders de Diego-Suarez, est sélectionnée parmi les meilleures photos lors du Festival Africa Foto Fair à Abidjan, Côte d'Ivoire.

Philosophie simple

Toujours en quête d'innovation, Henitsoa prépare actuellement le projet Galerie à Ciel Ouvert avec Aina Zo Raberanto, journaliste culturelle et également photographe, qui consiste à ramener l'art dans la rue : photographier les habitants d'un quartier, exposer les clichés directement dans les espaces publics et rendre les oeuvres accessibles à tous. Des éditions ont déjà été réalisées à Diego et Antsirabe, et la préparation de nouvelles sessions à Antananarivo et dans d'autres villes est en cours.

Son style se concentre sur le portrait vivant, capturé sur le terrain, de face et dans le contexte naturel de ses sujets. Sa philosophie de vie est simple et inspirante : « On ne vit qu'une fois et il faut profiter pleinement de la vie. On n'est pas obligé d'éteindre les autres pour briller. Le partage est essentiel, car c'est lui qui permet de progresser ».

Henitsoa Rafalia reste un témoin engagé et créatif de Madagascar, transformant chaque instant en oeuvre intemporelle et donnant à son art une dimension humaine et universelle.