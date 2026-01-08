Congo-Kinshasa: Une supposée frappe de drone soulève des questions quant au respect du cessez-le-feu

Alors qu'un sommet des ministres de la Défense de la région des Grands Lacs s'est ouvert en Zambie le jeudi 8 janvier, une cérémonie était organisée, le même jour, dans l'est de la RDC, pour rendre hommage aux six victimes d'une explosion intervenue le 2 janvier dans la localité de Masisi-centre. Une explosion, à la cause inconnue, qui pose de nombreuses questions quant au respect du cessez-le-feu. La Monusco a appelé à une vérification indépendante des faits et à l'établissement des responsabilités.

Il est 13h, le 2 janvier, dans la localité du Nord-Kivu de Masisi-centre, aujourd'hui sous administration du M23. De nombreux habitants interrogés évoquent un souffle venu du ciel, un « bruit de projectile », racontent-ils, puis la détonation.

Plusieurs maisons sont touchées, à proximité du bâtiment qui abrite le bureau de l'administrateur du territoire de Masisi. Le bâtiment de l'ONG War Child est également atteint. Le toit est soufflé.

Quatre personnes meurent sur place et 43 blessés sont acheminés vers l'hôpital de Masisi. Deux des personnes blessées ont par la suite succombé à leurs blessures et quatre ont nécessité une chirurgie lourde.

Frappe de drone ?

Une frappe de drone ? C'est en tout cas l'hypothèse qui est avancée. Mais d'où venait-elle ? Et surtout, qui en est à l'origine ?

Pour l'AFC/M23, il n'y a pas de doute : la frappe serait le fait de l'armée congolaise. Le mouvement a organisé, jeudi 8 janvier à Goma, une cérémonie en hommage aux victimes.

De son côté, la Monusco a, dans un communiqué diffusé le 3 janvier sur X, appelé à une vérification indépendante des faits et à l'établissement des responsabilités.

En mars 2025, soit dix mois plus tôt, deux autres frappes avaient déjà visé une colline située à proximité de la ville.

C'est dans ce contexte que s'est ouverte, jeudi 8 janvier, en Zambie, une réunion des responsables militaires et des ministres de la Défense de la région des Grands Lacs. Objectif : tenter de redynamiser le mécanisme de suivi et de surveillance du cessez-le-feu, signé entre Kinshasa et l'AFC/M23, et entre Kinshasa et Kigali.