Sénégal: Ziguinchor - Vers un modèle durable et intercommunal de gestion des déchets

Face à l'urgence environnementale et à la prolifération des décharges à ciel ouvert, la région de Ziguinchor engage une réforme majeure de la gestion des déchets solides. Le lancement, hier, mercredi 7 janvier, des études de préfaisabilité pour la création de centres intégrés de valorisation à Niaguis et Kafountine, couplé à la réhabilitation de la décharge de Mamatoroo, marque une étape décisive vers un modèle durable, intercommunal et structurant.

ZIGUINCHOR - La région de Ziguinchor se projette vers une nouvelle ère de gestion des déchets solides. La directrice générale du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (Promoged), Sophie Dione Sène, a lancé, hier, les études de préfaisabilité et l'évaluation préalable des services de conseil en transaction en vue de la mise en place d'un partenariat public-privé.

Celui-ci devra assurer le financement, la construction et l'exploitation de futurs centres intégrés de valorisation des déchets solides à Niaguis, dans le département de Ziguinchor, et à Kafountine, dans celui de Bignona, ainsi que la réhabilitation de la décharge de Mamatoroo. Cette initiative, qui se veut à la croisée des ambitions locales et nationales, ambitionne d'apporter une réponse structurante et durable à une problématique environnementale devenue critique dans le Sud du pays.

Elle s'inscrit dans une dynamique de mutualisation des efforts à l'échelle intercommunale, afin de faire bénéficier l'ensemble des collectivités territoriales concernées des retombées du projet. Adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du Développement, Alsény Bangoura a insisté sur la nécessité d'une démarche concertée et inclusive pour garantir le succès de cette réforme. Selon lui, la rencontre, qui a réuni plusieurs acteurs dont agents de la Sonaged et des élus territoriaux, va permettre de s'attaquer à une problématique ancienne et complexe.

« Cette concertation doit nous aider à apporter des solutions durables à l'épineuse question de la gestion des déchets solides dans la région de Ziguinchor. Il est impératif de tenir compte des réalités et des spécificités des zones concernées, notamment Kafountine et Niaguis, tout en veillant à l'application effective des orientations définies par le Promoged pour une prise en charge optimale des déchets », a-t-il expliqué. Dans cette perspective, l'autorité administrative a plaidé pour une gestion intercommunale plus efficace, fondée sur l'éradication progressive des décharges à ciel ouvert et l'amélioration significative du cadre de vie des populations.

De son côté, la directrice générale du Promoged a rappelé que le projet repose sur une démarche rigoureuse et méthodique, préalable indispensable à la mise en place d'infrastructures durables.

Selon Sophie Dione Sène, le déploiement de ce programme commence par des études techniques approfondies. « Le cabinet recruté sera sur le terrain afin d'analyser le fonctionnement actuel du système de gestion des déchets dans la région de Ziguinchor », a-t-elle indiqué. Mme Sène a également souligné l'importance stratégique de ces études qui permettront de disposer de données fiables sur les volumes de déchets produits et leurs caractéristiques spécifiques.

« Ces travaux vont nous permettre de mieux quantifier les déchets générés dans la région, d'en comprendre la nature et d'envisager un modèle structuré reposant sur un partenariat public-privé », a-t-elle souligné. Une étude d'impact environnemental est également prévue, car les infrastructures projetées auront pour vocation de desservir plusieurs communes.