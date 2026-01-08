Afrique: CAN 2025 - Lassana Coulibaly prévient le Sénégal

À la veille d'affronter le Sénégal ce vendredi 09 janvier 2026, le Malien Lassana Coulibaly s'est présenté en conférence de presse avec son sélectionneur Tom Saintfiet. L'occasion pour lui d'afficher l'ambition des Aigles. Un derby ouest-africain en quart de finale de la CAN 2025. Le Sénégal et le Mali se retrouvent ce vendredi à 16h GMT pour le premier quart de la compétition.

Pour Lassana Coulibaly, ailier des Aigles, l'ambition de son équipe va au-delà de ce match. « Je sais que pour le match de demain, ce sera un match très, très difficile des deux côtés. Le Sénégal est l'une des meilleures équipes d'Afrique. J'ai déjà joué contre des joueurs sénégalais et partagé des vestiaires avec certains d'entre eux », lance d'abord le joueur de 29 ans.

Lassana Coulibaly poursuit : « Nous aussi, on est confiants. Depuis qu'on est là, on a vécu de belles choses. Même si on sait qu'il y a encore des points à régler, on reste une équipe solide. Sur un match de 90 minutes, tout est possible. On reste concentrés sur le travail ».