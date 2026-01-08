Afrique: CAN 2025 - Thomas Saintfiet, sélectionneur du pays - « C'est notre moment face au Sénégal »

Dans la salle de conférence du Grand Stade de Tanger, le ton est posé, la détermination palpable. À la veille du quart de finale tant attendu face au Sénégal, Thomas Saintfiet et Lassana Coulibaly ont livré un message clair : le Mali y croit, malgré le statut de favori du Sénégal dans ce quart de finale.

« Demain, on va jouer face à l'une des plus grandes équipes d'Afrique. Une équipe du Sénégal stable, avec des qualités individuelles impressionnantes, une défense solide et une attaque qui marque facilement. Mais nous avons bien préparé ce match. Nous avons du respect, mais pas de peur », a prévenu Thomas Saintfiet, calme mais ferme dans ses mots.

Arrivé pour redonner au Mali son âme et sa rigueur, le technicien belge a bâti un collectif discipliné, bien loin de l'équipe parfois brouillonne des années précédentes. « J'aime le beau jeu, mais quand ce n'est pas réaliste de gagner ainsi, il faut simplement bien gagner. Le Mali jouait bien avant, mais manquait de discipline tactique. C'est ce que j'ai voulu insuffler avec mon staff », confie-t-il, comme une profession de foi.

À ses côtés, Lassana Coulibaly, figure d'expérience du groupe, a livré les clés du match. « Le Sénégal est l'une des meilleures équipes d'Afrique. J'ai déjà partagé des vestiaires avec plusieurs de leurs joueurs, je connais leur mentalité. Mais nous devons jouer sur nos qualités, être forts mentalement et physiquement. Rien n'est impossible », martèle-t-il.

Le milieu d'Almeria, porte-voix d'un vestiaire rajeuni, insiste sur l'importance du collectif : « On communique beaucoup avec les jeunes. On est là pour une cause, pour ramener enfin ce trophée. Chacun a sa responsabilité. »

Le Mali, toujours invaincu dans la compétition malgré trois nuls, s'avance sans complexe. « Le Sénégal a l'avantage sur le papier, mais pour moi, c'est du 50-50. Contre le Maroc et la Tunisie, on a su revenir au score. Cela prouve notre force de caractère. Nous voulons rester ici après ce match », glisse Saintfiet. Le Mali est le seul des huit qualifiés à ne pas remporter la CAN. Une motivation supplémentaire pour Saintfiet. « C'est notre moment. Nous sommes les seuls parmi les grandes nations africaines à ne jamais avoir gagné la CAN. Le Sénégal a de grandes stars, mais mes joueurs aussi. On a affronté des équipes aussi fortes, et on croit au miracle. »