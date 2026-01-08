Afrique: CAN 2025 - Pape Thiaw s'attend à un quart de finale 'difficile et engagé' face au Mali

Tanger — Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a déclaré, jeudi, à Tanger, s'attendre à un quart de finale "difficile et engagé" face à une équipe du Mali "solide et ambitieuse", contre laquelle ses joueurs devront répondre présent sur le plan physique et avec efficacité pour décrocher la qualification.

"C'est un match qui se prépare avec beaucoup de respect face à un pays frère comme le Mali. Pendant deux heures, ce sera un adversaire. Nous aurons en face une équipe engagée, avec un fort défi physique, une équipe qui a faim. À nous d'être présents et de conserver nos acquis", a-t-il dit en conférence de presse.

Il s'exprimait à la veille du quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, prévu vendredi, à 16h GMT, au Maroc, entre le Sénégal et le Mali.

Reconnaissant les qualités de l'adversaire, Pape Thiaw a estimé que les Aigles du Mali méritaient pleinement leur place à ce stade de la compétition. "C'est une équipe qui a montré une grande force de caractère, notamment face à la Tunisie. Nous sommes préparés à cela. Nous avons travaillé sur notre équilibre tactique et notre efficacité offensive", a-t-il assuré.

Le sélectionneur des Lions a également insisté sur la maîtrise émotionnelle de son groupe. "Ce match peut se jouer sur le mental. Nous allons contrôler nos émotions pour aller chercher cette victoire. Un derby, ça se gagne, et nous voulons aller le plus loin possible dans ce tournoi", a-t-il souligné.

Pape Thiaw a toutefois tenu à rappeler que la rencontre restera "un match de football, pas une guerre". "Nous avons tous des parents maliens ou des voisins maliens. Ma mère est malienne et mon père sénégalais. Nous resterons dans le cadre du sport", a-t-il précisé.

Sur le plan tactique, le technicien sénégalais a averti que la patience sera déterminante. "Le Mali défend bien. Il faudra être patients et trouver la faille pour déséquilibrer cette équipe. Lorsqu'ils sont menés, le jeu s'ouvre davantage", a-t-il analysé.

Concernant l'effectif, il a salué le parcours de son équipe dans un groupe "très serré" et évoqué le retour possible de Kalidou Koulibaly. "Le fait de rester à Tanger est mérité. Nous voulons continuer jusqu'au bout. Il n'y a pas de titulaires ou de remplaçants fixes, le football nous oblige à aligner onze joueurs à chaque match. Le retour de Koulibaly est une bonne chose, on verra s'il sera titulaire", a-t-il indiqué.

De son côté, le milieu de terrain sénégalais Pape Guèye a mis en avant l'état d'esprit du groupe. "Nous prenons énormément de plaisir à jouer. Nous écoutons les consignes du coach à l'entraînement et avant chaque match, et nous restons fidèles à notre jeu", a-t-il affirmé.

Le joueur de Villarreal (Espagne) a reconnu qu"'un gros match" attend les Lions face à "une belle équipe du Mali".

"Le plus important est de rester concentrés sur nous-mêmes. Notre objectif est de prendre du plaisir et de gagner", a insisté l'auteur du doublé contre le Soudan en huitièmes de finale.