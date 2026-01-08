Maroc: Marché obligataire primaire - Forte levée sur la ligne de 2 ans

Le marché obligataire primaire a été marqué, durant la période du 25 au 30 décembre 2025, par une forte levée de 2,25 milliards de dirhams (MMDH) sur la ligne de 2 ans, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Dans sa récente note "Fixed Income Weekly", BKGR indique que lors de la dernière adjudication, le Trésor a levé un montant total de 3,15 MMDH, soit 35% du montant initialement proposé (9,08 MMDH), précisant que ces levées concernent les échéances 26 semaines (900 millions de dirhams) et 2 ans (2,25 MMDH), avec des taux limites respectifs de 2,2% et de 2,5363%, ce qui a engendré une hausse du taux primaire du 2 ans de +2,7 points de base (pbs).

Durant la même période, le marché secondaire a évolué globalement dans le rouge avec des baisses enregistrées sur les maturités 26 et 13 semaines, ainsi que 15 ans respectivement de 1,94 pbs, 1,89 pbs et 0,93 pbs, rapporte la MAP. Cependant, des hausses ont été constatées respectivement de 1,1 pbs et 0,88 pbs sur les maturités 5 et 10 ans.

BKGR souligne que le Trésor, après le rachat de Bons du Trésor (BDT) ayant pour date de règlement le 31 décembre 2025, revient pour reprendre ses levées inaugurales de la nouvelle année visant probablement à contenir les tensions sur les taux primaires, et profiter de la profondeur du marché pour mieux se préparer aux tombées de janvier.

Dans ce contexte, la légère progression des taux sur le segment moyen terme traduit une sensibilité accrue aux anticipations de financement, mais sans générer de mouvement directionnel marqué. Partant, BKGR prévoit que la courbe devrait conserver un profil globalement stable avec des ajustements techniques limités plutôt qu'une tendance affirmée.