Afrique: Pape Gueye - 'Le match contre le Mali se jouera en grande partie au milieu du terrain'

8 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

Le match Sénégal-Mali des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025 "se jouera en grande partie au milieu du terrain", selon une analyse faite, jeudi, à Tanger, par le milieu des Lions Pape Gueye.

En intervenant à une conférence de presse de l'équipe sénégalaise, Gueye assure que le Sénégal restera "fidèle" à son style de jeu, qui est basé sur la circulation rapide du ballon, même s'il y a une forte présence physique de l'adversaire.

"Cette équipe du Mali est très physique. Nous allons faire attention à cela, tout en ne changeant rien à notre football. Ce n'est pas parce qu'une équipe est très physique que nous devons abandonner notre jeu", a analysé le milieu de terrain de Villarreal (Espagne).

"Nous devons maintenir notre jeu. C'est un football qui fait mal, qui consiste à faire circuler le ballon rapidement entre les lignes [...] À nous de gagner nos duels, que ce soit au sol ou dans les airs", a poursuivi Pape Gueye.

Gueye soutient que "le match [Sénégal-Mali] se jouera en grande partie au milieu du terrain".

Employé comme milieu défensif en club, il est milieu relayeur en équipe nationale.

Pape Gueye assure être prêt à jouer à n'importe quel poste, en sélection nationale. "J'essaie de donner le meilleur de moi-même à mon pays", assure-t-il.

Le milieu de terrain a tenu à saluer la contribution de l'expérimenté Idrissa Gana Gueye. "C'est un plaisir d'avoir Gana dans cette équipe. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Quand il parle, on doit l'écouter. Il nous apporte beaucoup de sérénité, grâce à son expérience. C'est facile de jouer à ses côtés", a-t-il dit.

"Il sait souvent comment les matchs doivent se dérouler. Il a 36 ans, mais on dirait qu'il en a 20", a poursuivi Pape Gueye en parlant encore d'Idrissa Gana Gueye.

Il s'est réjoui de la mobilisation du public sénégalais derrière les Lions. "Ça fait plaisir de recevoir le soutien du peuple, au stade comme en dehors du stade. On se sent comme à domicile, et c'est très important pour nous."

"Cela nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes. Lors du dernier match (contre le Soudan, 3-1), nous avions été dominés, mais nous avons trouvé le caractère qu'il fallait. C'est grâce au public", a reconnu Gueye, invitant les Sénégalais à se mobiliser davantage pour pousser leur équipe à la victoire.

Le match Sénégal-Mali aura lieu vendredi à 16 h 00 GMT.

