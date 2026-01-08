Afrique: Pape Thiaw salue la présence massive des entraîneurs africains à la CAN 2025

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, s'est réjoui, jeudi, à Tanger, de la présence d'un grand nombre d'entraîneurs de pays africains à la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025, de la qualité de leur niveau aussi, aux quarts de finale surtout.

"Il faut saluer le travail des fédérations en Afrique. Six des huit équipes qualifiées en quarts de finale sont dirigées par des entraîneurs locaux. Cela signifie que l'Afrique est en train de bien travailler", a fait remarquer Thiaw.

Il donnait une conférence de presse à la veille du match Sénégal-Mali prévu vendredi à 16 h 00 GMT pour les quarts de finale de la CAN 2025.

"Nous ne devons pas nous endormir sur nos lauriers [...] C'est une bonne chose, et c'est à nous, techniciens, de continuer à travailler et à montrer ce que nous savons faire. C'est lorsque les fédérations responsabilisent les fils du pays et du continent que nous pourrons y arriver", a-t-il dit.

Les techniciens des pays africains sont fortement présents parmi les sélectionneurs nationaux de la CAN 2025.

Seules deux des huit équipes qualifiées en quarts de finale, l'Algérie et le Mali, sont dirigées par des entraîneurs de pays non africains. Les Verts ont pour sélectionneur le Suisse Vladimir Petković, les Aigles du Mali étant entraînés par le Belge Tom Saintfiet.

Les Lions du Sénégal jouent leur quatrième quart de finale depuis 2017 et cherchent un deuxième trophée continental.

L'Égypte, dirigée par l'Égyptien Hossam Hassan, poursuit sa quête d'un huitième titre africain. La Côte d'Ivoire, avec l'Ivoirien Émerse Faé au poste de sélectionneur, présente une équipe très sereine et déterminée à conserver son titre.

Le Nigeria, dont le Malien Eric Chelle est l'entraîneur, espère poursuivre sa trajectoire prometteuse, après une belle phase des poules.

Le Cameroun, conduit par le Camerounais David Pagou, construit une équipe ambitieuse pour cette 35e édition de la CAN. Le Maroc, avec le Marocain Walid Regragui comme sélectionneur des Lions de l'Atlas, est à la recherche d'une deuxième étoile. Les Marocains, sacrés en 1976, n'ont plus remporté la CAN depuis lors.