Sénégal: USSEIN - Le CROUSS et la MECAP scellent un partenariat au profit des agents

Kaolack — Le Centre des oeuvres universitaires et sociales de l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (CROUSS) et la Mutuelle d'épargne et de crédit des agents du secteur public et parapublic (MECAP) ont signé, mercredi à Kaolack (centre), une convention de partenariat destinée à améliorer les conditions sociales et financières des agents de cet établissement d'enseignement supérieur.

Selon le directeur général du CROUSS, Jean Birane Gning, cet accord aura un "impact notable sur l'épargne, la préparation à la retraite ainsi que l'accès au crédit dépannage pour les agents".

M. Gning a également relevé que la MECAP, créée pour répondre aux préoccupations des fonctionnaires sénégalais est en mesure d'accompagner "des agents majoritairement jeunes, disposant d'un potentiel important de cotisation pour la retraite".

Le directeur général de la MECAP, Assane Sakho, a pour sa part salué l'initiative du CROUSS, estimant qu'elle permettra de mettre à la disposition des agents un "outil d'accompagnement financier adapté", conformément à la vocation de la mutuelle, qu'il a qualifiée de "bien public".