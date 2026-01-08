Afrique: CAN - Les grandes nations s'affirment

Différents points de vue des techniciens. Les huitièmes de finale de la CAN, qui ont pris fin mardi, ont montré d'autres visages des grandes nations après la phase de groupes. Les équipes qualifiées en quarts sont toutes des têtes de leur poule respective.

Les techniciens du pays ont livré leur analyse et leurs points de vue. Le sélectionneur des Barea A et A', Romuald Rakotondrabe, médaillé d'argent au CHAN 2025 et médaillé de bronze en 2023, se dit surpris de l'évolution tactique en phase finale. « Je n'étais pas convaincu du niveau technique durant la phase de groupes. Chaque équipe avait encore géré les matchs. En huitièmes, les grandes nations ont montré leur vrai visage avec un style de jeu tout à fait différent.

Leurs équipes adverses ont, de leur côté, tout fait pour résister », confie le coach Rôrô. « Le Maroc est l'un des favoris étant pays hôte. Son entraîneur est très expérimenté. Je ne vais pas critiquer l'arbitrage, cela fait partie du football. Au cas où le Cameroun arrive à l'éliminer, les Lions indomptables auront la chance de l'emporter. La Côte d'Ivoire, tenant du titre, est aussi très efficace », argumente le technicien.

Leçons à tirer

L'ancien entraîneur de l'Elgeco Plus, club champion national en titre, Andry Hildecoeur Henin- tsoanarivo, coach adjoint du sélectionneur des Barea A, a donné, quant à lui, d'autres points de vue. «La logique a été respectée. Les équipes qualifiées en quarts sont toutes des grandes nations du football africain. Le niveau technique a été très élevé car leurs joueurs évoluent dans de grands championnats», a souligné l'adjoint de Corentin Martins.

«Ce qui a sombré la compétition a été l'arbitrage. C'est honteux à notre époque. La victoire et la défaite ne dépendent donc pas uniquement des efforts de l'équipe», a-t-il fait remarquer. « Le Nigeria est mon favori vu son parcours. Il est performant tactiquement en défense, en milieu et en attaque. Qualifié de justesse, le Maroc pourrait également créer la surprise », a-t-il mentionné.

En quarts de finale, le Mali, avec aucun titre, affrontera vendredi le Sénégal, vainqueur en 2021. Et dans la soirée, le Cameroun, comptant cinq titres, jouera contre le pays hôte, le Maroc, champion en 2020. Le samedi, l'Algérie, double vainqueur de la CAN dont le dernier date de 2019, sera opposée au Nigeria, triple vainqueur. Le dernier titre a été arraché en 2013. Le pays le plus titré, avec sept titres à son actif, l'Égypte, tentera de détrôner la tenante du titre, la Côte d'Ivoire, comptant trois sacres dans son palmarès.

Les leçons tactiques à tirer selon les techniciens sont, entre autres, « la gestion du groupe des grands entraîneurs. Ils titularisent les joueurs performants, pas forcément les stars », d'après Rôrô. Hildecoeur salue plutôt la qualité des entraîneurs et des joueurs : « Ils ont la qualité grâce aux plateformes de formation sérieuses, pour ne citer que le cas du Maroc. Ils peuvent produire en permanence des joueurs de haut niveau et vendables ».