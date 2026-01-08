Madagascar: Assainissement - L'Apipa se dote d'équipements

Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Affaires foncières a remis aux agents de l'Autorité pour la protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (Apipa) du matériel pour leur permettre d'accomplir leurs missions quotidiennes durant la saison des pluies.

Près de quarante mille équipements ont été distribués, comprenant des bottes de pluie, des lampes frontales, des ceintures de sécurité, des masques à gaz, des gants, des imperméables, des vêtements réfléchissants pour la nuit, et bien d'autres.

Ces équipements arrivent à temps. « Les mois de janvier, février et mars correspondent à la saison des pluies. Ces équipements permettront aux agents de l'Apipa de travailler tout au long de la saison afin de lutter contre la montée des eaux et de protéger la ville d'Antananarivo des inondations.

Il est important que ce matériel soit utilisé correctement afin de remplir efficacement la mission de prévention des inondations », a déclaré le ministre général Lylison René de Roland lors de la remise des équipements.

« Ces équipements serviront à nettoyer et à drainer les eaux dans les rues, ainsi qu'à retirer les déchets jetés dans les canaux, nécessaires aux tâches quotidiennes. Les agents ont le droit de travailler dans des conditions humaines et sécurisées. La remise de ce matériel les incitera à accomplir leur mission correctement et à obtenir de bons résultats », a annoncé le directeur général de l'Apipa, Stéphan Razafindehibe, accompagné de ses collaborateurs, lors de la réception du matériel.