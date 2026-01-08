Madagascar: Hôtellerie - Le Carlton contraint au chômage technique

L'Hôtel Carlton de Madagascar, ancien Hilton et premier établissement 5 étoiles du pays, connaît une crise sans précédent. Depuis ce mercredi, le personnel a entamé une grève pour protester contre une mise en chômage technique décidée par la direction.

Cette décision, justifiée par la direction par des difficultés financières importantes, pourrait concerner près de la moitié du personnel si la situation ne s'améliore pas. Selon les employés, la direction actuelle « manque d'expérience pour redresser l'hôtel et préserver sa réputation ». Ils demandent par ailleurs son départ immédiat.

L'Hôtel Carlton, qui fête cette année ses 56 ans, a été inauguré sous la présidence de Philibert Tsiranana et était alors géré par la chaîne Summit Hôtel and Resort. Depuis, l'établissement a connu plusieurs changements de direction et une évolution de sa propriété, avec la société Henri Fraise et Fils détentrice de la majorité des parts et l'État malgache via la Société Malagasy des Hôtelleries.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En novembre 2007, l'hôtel Hilton est devenu officiellement le Carlton 5 étoiles. Aujourd'hui, il traverse une période difficile : en septembre dernier, certains services ont déjà été touchés et mis en chômage technique, notamment dans les services de chambres, la lingerie et la piscine, et la situation ne semble pas s'améliorer.

Un employé témoigne : « La situation ici est difficile. Après la grève de septembre, le DG a mis certains employés en chômage technique. Il n'y a pas de clients, c'est probablement ce qui explique le plus la situation. »