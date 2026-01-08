Afrique: Premier league rwandaise - Feno et Nicolas étincelants avec Al Merrikh

La star malgache intenable. L'ancien attaquant de l'Ajesaia, Fenohasina Gilles Razafimaro, ne cesse d'impressionner au championnat rwandais de première division. Sous le maillot du club soudanais, Al Merrikh SC, qui évolue cette saison à la Premier League rwandaise, Feno a été élu «homme du match» pour la quatrième fois.

Son club s'est imposé 1 à 0, lundi soir, au stade régional de Nyamirambo. L'un des meilleurs buteurs du championnat de Madagascar et du dernier Championnat d'Afrique des nations (CHAN), Feno a été l'artisan de l'unique but de la victoire de son équipe face à Gasogi United, dans le cadre de la 12e journée. Il a inscrit son quatrième but de la saison depuis son arrivée au sein du club soudanais.

Fenohasina a également été l'auteur du troisième but de la victoire de l'Al Merrikh SC contre Musanza FC (3-2). Le trophée du meilleur joueur de son club pour le mois de décembre a été finalement décerné à son compatriote, l'ancien latéral droit du Fosa Juniors FC du Boeny, Nicolas Randriamanampisoa, qui faisait partie des quatre nominés en course.

Au classement provisoire, Al Merrikh SC, crédité de 28 points avec encore trois matchs en retard, occupe la troisième place, talonné de très près par le leader, le Police FC, comptant 32 points, et la deuxième place, l'APR FC, accumulant 29 points.