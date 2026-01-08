Madagascar: Tennis/United Cup - Sarah Tiantsoa Rakotomanga joue en équipe de France

8 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La Française d'origine malgache, Sarah Tiantsoa Rakotomanga, a fait forte impression en jouant sans complexe lors de sa première intégration en équipe de France pour participer à l'United Cup 2026, qui se joue du 2 au 11 janvier à Perth, en Australie.

Sarah Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah appelée en renfort pour l'équipe de France a participé aux doubles mixtes face à la Suisse et à l'Italie, démontrant technique, combativité et sang-froid.

Alignée avec Édouard Roger-Vasselin contre l'Italie, elle s'est inclinée en deux sets serrés, 6-7, 6-7, mais a montré qu'elle pouvait rivaliser au plus haut niveau. Pour Sarah Tiantsoa, cette compétition a été un véritable tremplin, car c'est l'occasion de se mesurer à des joueuses et joueurs de pointe, de prendre de l'expérience et de se préparer pour l'Open d'Australie. Malgré l'élimination précoce de la France, sa prestation a été saluée et confirme le potentiel de cette joueuse d'origine malgache dans le tennis français.

Lauréate de son premier titre WTA en 2025, la Française Sarah Rakotomanga (121e mondiale à 20 ans) vise «le top 100» et cherche une première victoire en Grand Chelem pour l'année 2026 qui commence.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.