Madagascar: Tennis/United Cup - Sarah Tiantsoa Rakotomanga joue en équipe de France

La Française d'origine malgache, Sarah Tiantsoa Rakotomanga, a fait forte impression en jouant sans complexe lors de sa première intégration en équipe de France pour participer à l'United Cup 2026, qui se joue du 2 au 11 janvier à Perth, en Australie.

Sarah Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah appelée en renfort pour l'équipe de France a participé aux doubles mixtes face à la Suisse et à l'Italie, démontrant technique, combativité et sang-froid.

Alignée avec Édouard Roger-Vasselin contre l'Italie, elle s'est inclinée en deux sets serrés, 6-7, 6-7, mais a montré qu'elle pouvait rivaliser au plus haut niveau. Pour Sarah Tiantsoa, cette compétition a été un véritable tremplin, car c'est l'occasion de se mesurer à des joueuses et joueurs de pointe, de prendre de l'expérience et de se préparer pour l'Open d'Australie. Malgré l'élimination précoce de la France, sa prestation a été saluée et confirme le potentiel de cette joueuse d'origine malgache dans le tennis français.

Lauréate de son premier titre WTA en 2025, la Française Sarah Rakotomanga (121e mondiale à 20 ans) vise «le top 100» et cherche une première victoire en Grand Chelem pour l'année 2026 qui commence.