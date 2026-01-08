Madagascar: Peinture - Edouard Rajaona s'éteint à l'âge de 75 ans

Le monde de la culture pleure la disparition d'Edouard Rajaona, artiste peintre et sculpteur de renom, officier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture.

La scène artistique malgache est en deuil : Edouard Rajaona s'est éteint mardi 6 janvier, à l'âge de 75 ans. Officier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture, il était reconnu pour son engagement artistique et sa contribution à la valorisation de l'art à Madagascar. Actuellement, son corps repose à Andrambato Itaosy, où la cérémonie funéraire se déroulera le vendredi 9 janvier, avant son inhumation également à Andrambato.

Dans une interview, son fils a partagé un message émouvant : « Merci papa d'avoir offert un art si magnifique. Je continuerai à le porter vers d'autres rêves, mais ta valeur restera intacte : vivre pleinement et avec beauté. » Selon lui, Edouard Rajaona n'était pas malade, mais « la fatigue et le grand âge l'ont probablement emporté ».

Portrait de l'artiste

Né le 30 juillet 1950 à Betroka, Edouard Rajaona a toujours été attiré par le dessin et la création. Dès son plus jeune âge, il griffonnait sur ses cahiers ou sur tout support disponible. En 1968, il intègre l'Atelier d'art appliqué de Madagascar, où il se forme à la publicité, à la décoration, à l'architecture et à la sculpture. Il se perfectionnera plus tard à La Réunion, aux Seychelles et en Italie, affinant sa maîtrise des techniques artistiques.

L'impressionnisme a toujours été au cœur de sa démarche. Dans ses dernières œuvres, présentées lors de ses expositions récentes, il capture la vie quotidienne et les paysages flamboyants de la campagne malgache, montrant les habitants vivant en harmonie avec la nature. Peinture et sculpture se complètent dans son travail : « Avec l'âge, il m'arrive de laisser mes outils pendant trois ou quatre mois, mais je ne peux jamais m'arrêter de créer », confiait-il. Edouard Rajaona laisse un héritage artistique à la fois riche et intemporel.